VencELA Rioja y el grupo riojano 'La Última Oportunidad' se unen contra la ELA a través de un concierto solidario

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación VencELA Rioja, la red de apoyo social de afectados y familiares de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en La Rioja, ha organizado un concierto solidario el próximo 8 de septiembre del grupo riojano 'La Última Oportunidad' para recaudar fondos y visibilizar esta enfermedad.

Las entradas del concierto, que se realizará en la Sala Fundición de Logroño, tendrán un precio de 5 euros y su recaudación irá íntegramente destinada a la Asociación VencELA Rioja. Con cada entrada se regalará un disco con el single de una "versión rock" del Himno de Logroño interpretada por el grupo 'La Última Oportunidad'.

El evento ha sido presentado este jueves por la presidenta de la Asociación VencELA Rioja, Paqui Terroba, la trabajadora social de VencELA, Sara Gómez, y el batería de 'La Última Oportunidad', Miguel Moreira.

"Desde VencELA Rioja estamos muy agradecidos con 'La Última Oportunidad' porque es un proyecto que engrana la música y el arte, en todas sus formas, y este concierto será un chute de buenísima energía para todos nuestros afectados y familiares", ha comenzado Sara Gómez.

Por su parte, la presidenta de VencELA Rioja ha explicado que cuando 'La última Oportunidad' contactó con ella para contarle su idea del concierto y del single del Himno de Logroño "pensaba que era una broma".

Así, ha trasladado su agradecimiento porque les tengan en cuenta "unos chavales jóvenes que están haciendo algo con mucho gusto y mucha profesionalidad". "Porque es algo que no solamente va a gustar a la gente joven porque hasta a mí, que yo ya tengo mis añitos, hasta a mí me gustó", ha comentado entre risas.

En cuanto a la labor de la asociación, Terroba ha destacado que VencELA Rioja ayuda a los afectados por la ELA y sus familias en una primera fase de la enfermedad "asumiendo los costes del fisioterapeuta, el neuropsicólogo o la trabajadora social".

Sin embargo, ha destacado que en fases más avanzadas de la enfermedad los costes son inasumibles para la asociación y para la gran mayoría de las familias, ya que los afectados "no quieren hipotecar a sus allegados pagando las máquinas a las que tienen que estar continuamente conectados o los cuidadores que deben que hacerse cargo de ellos las 24 horas del día".

"Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir acogiendo a personas afectadas por esta enfermedad. Somos una asociación joven, somos la última comunidad autónoma de España en la que formamos una asociación contra la ELA y necesitamos ayuda", ha manifestado.

Así, la presidenta de VencELA Rioja ha expresado la importancia de que se apruebe una Ley para la ELA que termine con la "incertidumbre de aquellos que no pueden costear el tratamiento de esta enfermedad".

"Animo a la gente a que venga al concierto y que sepan que también existe la posibilidad de hacerse socio de la Asociación y ayudarnos a través de la página vencelarioja.es", ha concluido Terroba.

HIMNO DE LOGROÑO VERSIÓN ROCK

Finalmente, el batería del grupo 'La Última Oportunidad' ha contado que hace unos tres años tuvieron "la idea de modernizar un poquito el Himno de Logroño con una versión rock, quisimos darle otro enfoque para hacerlo más actual".

"No salió como esperábamos, ya que no teníamos los medios adecuados y bueno, éramos un poco más noveles en este tema. Por eso ahora nos queremos quitar esa espina dando un paso adelante y hacer que esto sea una realidad", ha señalado.

"Regalaremos el single en formato CD, con cada entrada del concierto del día 8 en la Sala de Fundición, y todo lo que saquemos de este concierto lo donaremos a VencELA Rioja, que creemos que lo que más necesita es algo alegre y positivo como lo será este concierto", ha destacado.

Por último, ha expresado que esperan que "el single guste, que también el día 30 estará disponible en todas las plataformas digitales, y además de todo esto, apoyar a una fundación como es VencELA nos pone muy felices".