La vendimia dejó 16 expedientes sancionadores por cesión ilegal de temporeros en 2017

Publicado 25/10/2018 11:05:53 CET

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Leonor González, ha informado hoy de que el Gobierno de La Rioja ejecutó, el año pasado, 2017, dieciséis procedimientos sancionadores por cesión ilegal de temporeros en la vendimia.

Las preguntas al Gobierno han abierto, en la mañana de hoy, el pleno del Parlamento de La Rioja, en el que el diputado socialista Ricardo Velasco ha considerado que no se puede consentir que duerman en la calle personas que han venido a trabajar en la vendimia.

El socialista ha querido conocer si el Gobierno de La Rioja, junto con la Inspección de Trabajo, ha acudido a "identificar a las personas que están durmiendo en la calle y ver si ese día ha estado trabajando". Le ha exigido que "afronte esta problemática".

La consejera ha comenzado su intervención explicando que la intención "no es sancionar; se quiere concienciar". Ha asegurado, además, que "se ha visto que este año que ha ido disminuyendo la cesión de trabajadores".

Este año, ha informado, se han desarrollado sesenta programaciones (visitas al campo para comprobar si las contrataciones son legales), dado que el Gobierno de La Rioja, ha dicho, "vela para el cumplimiento de legalidad, como en cualquier actividad económica".

El año pasado, ha dicho, se ejecutaron dieciséis procedimientos sancionadores, con un importe total de 244.000 euros. "Este año, la presencia de temporeros va por buen camino", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que, desde Inspección de Trabajo también se vigila que el contratador facilite el alojamiento que refleja el convenio, "y ve también si están percibiendo salario".

Por otro lado, desde Ciudadanos, el portavoz Diego Ubis ha reclamado al Gobierno de La Rioja que, en las medidas de obligatoriedad en el desvío del tráfico pesado, "las cifras no cuadran con el convenio".

"No se vuelva loco con las cifras", le ha pedido el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, al tiempo que le ha recordado que el convenio tiene una duración de cinco años.

Para Ubis, el desvío de camiones "no deja de ser un parche, porque la autopista ya debería estar liberalizada", si no se hubiese aumentado la concesión; ante lo que Cuevas ha afirmado: "Salvar vidas no es un parche nunca".

En cuanto a los perjuicios que haya podido ocasionar al sector hostelero, ha indicado: "Hay que ser más serios, no se puede tener la cuba llena y la suegra borracha".

Ha asegurado haber tenido "multitud" de reuniones (la próxima el 7 de noviembre, con el director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro).