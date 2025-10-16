Vermú solidario en 'Legado Bodegas Faustino' a beneficio de Fundación Pioneros

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo 19 de octubre, Bodegas Faustino, una bodega perteneciente a la Familia Martínez Zabala, acogerá un vermú solidario en beneficio de Fundación Pioneros en su nuevo edificio enoturístico Legado Bodegas Faustino.

Una cita para disfrutar de un entorno rodeado de viñedos y, al mismo tiempo, colaborar con una causa social que impulsa el futuro de muchos jóvenes riojanos. Por 20 euros, los asistentes podrán degustar dos vinos y tres tapas en un ambiente acogedor y solidario. Una actividad que se puede disfrutar en familia ya que los niños pequeños que no consuman pueden asistir gratis.

El cien por cien de la recaudación se destinará íntegramente a los programas educativos y sociolaborales de Fundación Pioneros, entidad que trabaja desde hace más de 50 años con jóvenes y sus familias desde sus recursos y capacidades con el objetivo de que sean protagonistas de su proceso de mejora y de transformación social.

La entrada para este evento se puede realizar a través de la página webhttps://visitabodegas.familiamartinezzabala.com/es/actividades/vermu-solidario

UNA EXPERIENCIA CON PROPÓSITO

Este vermú solidario combina lo mejor del mundo del vino con el compromiso social.

Los participantes disfrutarán de una experiencia única entre viñedos, compartiendo gastronomía, vino y valores de solidaridad, educación y comunidad.

Con esta iniciativa, Bodegas Faustino reafirma su compromiso con la sostenibilidad social y con el territorio, integrando la solidaridad dentro de sus propuestas de enoturismo responsable.