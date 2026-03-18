Vox acusa al SEPE de "ocultar a los fijos discontinuos" y que el paro en La Rioja "es un 33% más que el dato oficial"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ante la oficina del SEPE - VOX

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha acusado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de "maquillar los datos del paro mediante los contratos fijos discontinuos" y ha asegurado que el desempleo ascendió en La Rioja a 16.695 personas en febrero pasado, en vez de situarse en 12.502, tal y como publicó el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hace dos semanas, lo que supone un 33,54 por ciento más que el dato oficial.

Alda ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se inventa la realidad" y no contabiliza a los trabajadores fijos discontinuos en las listas del paro "como lo que son: parados registrados, sino que lo hace como demandantes de empleo no parados para invisibilizarlos".

"Es cierto que no trabajan todo el año porque desarrollan actividades estacionales o intermitentes, como la hostelería, la agricultura o el comercio, pero forman parte de la plantilla fija de la empresa y no cuentan para el SEPE", ha añadido. Con estos datos en la mano, el portavoz de Vox ha denunciado las trampas del Gobierno de Pedro Sánchez para maquillar el paro y ha señalado que "uno de cada cuatro riojanos desempleados no engrosa las listas del SEPE, a pesar de que, en los periodos de inactividad, puedan acceder a una prestación".

"El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ríe de los españoles y les engaña. Si añadimos a los fijos discontinuos, el desempleo real es un 276,77 por ciento superior al dato oficial en las Islas Baleares".

Alda ha recordado que, "hace más de tres años, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se comprometió a publicar la cifra de los fijos discontinuos inactivos y aún no lo ha hecho, pero se calcula que superan los 800.000 en toda España y con ellos el paro se situaría por encima de los tres millones, frente a los 2.442.646".

Por ello, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que dé a conocer mensualmente los datos reales del paro en La Rioja y la cifra de contratos fijos discontinuos (4.193 en febrero pasado). Por último, el representante de Vox ha recordado que, el 28 de diciembre de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el real decreto para reformar el mercado laboral, a propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"En este tiempo", ha dicho, "la reforma laboral ha sido un fracaso y solo ha servido para ocultar la temporalidad real y el desempleo, transformando contratos temporales en fijos discontinuos que no siempre implican empleo estable todo el año".