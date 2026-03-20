Vox alerta del "peligro de colapso" de la sanidad riojana por atender "inmigrantes ilegales"

El portavoz de Vox en La Rioja, Ángel Alda, frente al Centro de Salud Rodríguez Paterna - VOX LA RIOJA

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha alertado hoy del peligro de colapso de la sanidad riojana por tener que atender a los inmigrantes ilegales "en las mismas condiciones que a las personas con nacionalidad española", tras la reciente aprobación del real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez por el que se devuelve la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular, y ha defendido "la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general".

VOX ha presentado en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley en la que advierte de las consecuencias que tendrá este acuerdo adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 10 de marzo: "un lento, pero constante declive de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha señalado Alda, porque "España ha recibido desde 2018 más de tres millones de extranjeros; según el INE, la población residente en nuestro país nacida en el extranjero ha pasado de 6,2 millones en 2018 a diez millones en 2026".

El portavoz regional de Vox ha asegurado que equiparar a los españoles que llevan años contribuyendo con su esfuerzo y trabajo a la sostenibilidad del estado de bienestar con inmigrantes que acaban de llegar a España de forma ilegal también tendrá una fuerte repercusión en La Rioja: "una saturación severa de la sanidad riojana, porque tres de cada diez médicos en ejercicio estarán en edad de jubilación en apenas cinco años, los riojanos esperan 64 días de media para ser operados y hay cerca de 7.400 pacientes en las listas de espera".

"España no puede ser el hospital del mundo", ha indicado Ángel Alda. "Es vergonzoso que el Gobierno de Pedro Sánchez se preocupe más por los de fuera que por los españoles", ha añadido.

Por ello, a través de esta iniciativa, Vox pide en el Parlamento de La Rioja: derogar el decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de los extranjeros que, encontrándose en España, no tengan aquí su residencia legal.

Establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general, atendiendo en todo caso las situaciones de emergencia vital, y condicionar el mismo por parte de los inmigrantes legales a sus años de cotización.

Combatir el fenómeno del turismo sanitario en colaboración con las autoridades regionales y revertir el deterioro del Sistema Nacional de Salud como consecuencia de años de falta de inversión y saturación por la inmigración masiva.

También atender de forma urgente y prioritaria las necesidades reales del Sistema Nacional de Salud en materia de personal, financiación y medios, y publicar todos los datos relacionados con el impacto y el coste que tiene la invasión migratoria.