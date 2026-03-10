Vox asegura que la regularización masiva de inmigrantes ilegales esconde "sustituir a la población española"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Héctor Alacid, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Héctor Alacid, ha asegurado que la regularización masiva de inmigrantes ilegales, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, oculta "este afán de la izquierda de imponer la teoría del reemplazo, para sustituir a la población española mediante la inmigración masiva y alterar a corto plazo el censo electoral en su propio beneficio".

En una comparecencia de prensa, Alacid se ha referido a este asunto que abordará su formación, a través de una Proposición No de Ley (PLN) en el pleno del Parlamento riojano de este jueves. Ha insistido en que la medida del Ejecutivo central es un paso más "hacia la destrucción de nuestra identidad y el reemplazo de la población" y, por ello, Vox va a pedir al Gobierno del Partido Popular que "rechace el real decreto por el que se legalizará a más de 500.000 extranjeros que residen en España de manera irregular".

Ha insistido en su rechazo a esta iniciativa que "se fundamenta la regularización automática de inmigrantes que llevan cinco meses en España y pedirá su repatriación, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, y eliminar las subvenciones a las ONG que faciliten el tráfico de personas". "La situación es insostenible y hay que parar la invasión migratoria" ha añadido.

MÁS DINERO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Por otra parte, el portavoz adjunto de Vox ha señalado que defenderán otra PNL para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe "cuanto antes" un plan de choque de inversión en la Red de Carreteras del Estado en La Rioja, que revierta el "creciente deterioro" de vías como la N-232 o la N-111, mitigue el déficit inversor y garantice la conservación de nuestra red viaria. Según la Asociación Española de la Carretera, La Rioja necesitaría una inversión de unos 226 millones de euros.

Alacid ha recordado que catorce personas murieron en las carreteras riojanas en 2025 y el grave estado de deterioro de algunos tramos contribuyó a ello. "En concreto, el abandono de las diferentes administraciones, que no han considerado prioritario velar por conservar nuestras carreteras". En vista de lo anterior, ha señalado que "hay que exigir responsabilidades políticas a los culpables de esta caótica situación" y ha apuntado al Ministerio de Transportes, "conocido por sus sonados casos de corrupción".

UN PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL VINCULADO AL ÁMBITO LABORAL

Por último, el portavoz de la formación de Abascal ha comentado que en el pleno del Parlamento de este jueves va a formular una pregunta al Gobierno del Partido Popular para saber por qué no existe aún un plan integral de salud mental vinculado al ámbito laboral, a pesar de que "las bajas laborales se han duplicado en La Rioja en cinco años, habiendo aumentado un 98 por ciento entre 2018 y 2023".

"Frente al derroche del Gobierno del señor Capellán, en VOX lo tenemos claro: el dinero de todos los riojanos, para lo más importante", ha concluido Alacid.