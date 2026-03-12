Vox censura "la hipocresía" del PP en Logroño; "Dinero público para quienes defienden abolir la familia"

Archivo - La actriz y cantante, Samantha Hudson - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado la "hipocresía política" del equipo de Gobierno del Partido Popular tras conocerse que en la programación del Morrete Fest figura la actuación de la activista Samantha Hudson.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, ha criticado con dureza que el Gobierno municipal "vuelva a destinar recursos públicos a promocionar a personas que han defendido abiertamente la abolición de la familia, mientras el Partido Popular intenta vender un supuesto compromiso con su defensa".

Jiménez ha recordado que Samantha Hudson "ha manifestado públicamente que aboga por la abolición de la familia como institución, a la que considera una estructura jerárquica y opresiva".

"Es absolutamente escandaloso que el Ayuntamiento de Logroño colabore con eventos donde se da protagonismo a quien defiende la desaparición de la familia, el pilar más fundamental de nuestra sociedad", ha señalado.

"Una vez más comprobamos la enorme incoherencia del Partido Popular. Por un lado llenan sus discursos de referencias a la defensa de las familias y a la natalidad, y por otro utilizan el dinero de todos los logroñeses para impulsar actos donde se promueven ideas que atacan directamente a la institución de la familia", ha afirmado la portavoz de VOX.

Desde VOX Logroño recuerdan además "que no es la primera vez que el equipo de Gobierno municipal protagoniza una polémica de este tipo".

Jiménez ha citado como precedente el caso del monólogo 'Despotorre', cuya programación generó una fuerte controversia social y que finalmente fue cancelado tras las quejas presentadas por VOX.

"Ya vimos con el espectáculo 'Despotorre' cómo el Ayuntamiento primero aprueba sin criterio contenidos ofensivos con dinero público y solo rectifica cuando VOX lo saca a la palestra. Ahora vuelven a cometer el mismo error", ha denunciado.

Para VOX, esta nueva polémica demuestra que el equipo de Gobierno del Partido Popular "carece de criterio y de coherencia a la hora de gestionar la programación cultural financiada con dinero público".

"Los logroñeses no tienen por qué pagar con sus impuestos la promoción de quienes atacan frontalmente a la familia. Si el Partido Popular quiere defenderla de verdad, debería empezar por dejar de financiar a quienes trabajan para destruirla", ha concluido María Jiménez.