VOX critica que Logroño "no solo no ha mejorado, sino que va a peor" y exige a Escobar "autocrítica" y "cambio de rumbo"

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño, María Jiménez, ha criticado este martes que la ciudad "no solo no ha mejorado, sino que va a peor", ante lo que ha reclamado al alcalde Conrado Escobar "autocrítica" y un "cambio de rumbo" en la gestión de la capital riojana. "Se quiere alejar tanto de VOX que se está quedando algo a la izquierda, dele una vuelta", le ha dicho.

En su intervención durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, centrada en los discursos de los Grupos municipales, Jiménez ha reclamado una visión "real" de Logroño "que no es la que nos ofreció ayer el alcalde, ni la de las fotos institucionales o la de los titulare complacientes".

"El PP se echa flores, cuando la realidad demuestra lo contrario", ha insistido la portavoz de VOX, quien ha lamentado que los ciudadanos "están encontrando incertidumbre y desconfianza respecto a una administración que no les atiende con la eficacia y la transparencia que esperan".

Ha repasado especialmente la gestión económica, con "un desequilibrio presupuestario de 8 millones de euros", lo que se traduce en "recortes" que conducen a que "los servicios publicos están mermando en cantidad y calidad". Algo, ha afeado, "que se quiere salvar además metiendo la mano en los bolsillos de los logroñeses", con subidas de impuestos, modificaciones presupuestarias o suplementos de créditos "que deberían ser la excepción y son la norma".

Por eso, ha acusado al Ejecutivo municipa, de "improvisación, ajustes sobre la marcha y pérdida de confianza de los ciudadanos", porque "no se planifica, se reacciona por momentos, pero el PP no hace nada por cambiar esta forma de actuar", lo que ha ejemplificado en las fiestas de San Mateo "que no es tema menor, es un reflejo de cómo se gestiona el dinero común, con los ciudadanos diciendo que han sido las peores de la historia".

"Y mientras, se siguen presentando con autocomplacencia", ha lamentado Jiménez, quien ha insistido en que, mientras, los ciudadanos "están perdiendo calidad de vida, van pagando más impuestos y van teniendo menos calidad en los servicios". Se ha referido en concreto a temas como la vivienda, "sin una política clara", por lo que ha considerado que "no avanzamos".

En comercio, ha criticado que "un dato -en referencia a que hay más aperturas que cierres en el primer semestre del año- no hace tendencia" y ha insistido en la "falta de proyecto" al respecto. Y ha criticado que "no se tienen en cuenta nuestras propuestas solo porque vienen de VOX, poniendo como ejemplos actuaciones acerca de los pisos turísticos o "la que ahora anuncia" rampa para el Ebro.

"Hay una sensación general de deriva, se van apagando incendios con improvisación, no vemos una hoja de ruta clara, y eso acaba estancando la ciudad. Y los ciudadanos se cansan, se van y pierden la confianza en las instituciones. La confianza se gana con resultados, y los del último año no son buenos", ha sentenciado.

Frente a ello, María Jiménez ha reclamado "autocrítica, asumir responsabilidades, cambio de rumbo y gestión responsable". "Deje de vendernos el Logroño de 2050, cuando no puede con el de 2025, céntrese de una vez en el presente. La ciudad necesita resultados, le pedimos un cambio de rumbo basado en la realidad y no en parches", ha concluido.

RESPUESTA DEL ALCALDE.

En su respuesta, Conrado Escobar se ha referido especialmente a la crítica ideológica, asegurando que "estoy en la moderación y en el centro" y afirmando igualmente que "no tengo ningún problema en tender la mano y alcanzar acuerdos sin complejos" lo mismo con VOX que con Podemos-IU, "en lo que sea bueno para la ciudad. "Porque -ha añadido- cuando uno es alcalde es alcalde para todos".

Ha afeado, eso sí, a Jiménez que "no ha hecho ni una propuesta, ha dicho categóricamente que necesitamos un cambio de rumbo y que el Ayuntamiento debe tener transparencia y rigor, y en eso estamos de acuerdo, pero no ha sido capaz, quizá por inexperiencia, de plantear ninguna propuesta".

"Está un poco verde", le ha dicho a la portavoz de VOX con ironía, para, a continuación, criticar que "cae en contradicciones: dice que falta visión, y tenemos la de 2050, pero no le gusta; y pide realismo, pero tampoco plantea nada", por lo que el regidor municipal ha considerado que "su discurso se queda en la evanescencia y en la nada, así es difícil el debate".

"Sí que es cierto que la confianza se tiene que trabajar, nunca doy por sentado el respaldo de la gente. Todos los días les tengo que pedir la confianza a los ciudadanos, todos los días toca pedir disculpas y recibir abucheos, va en el cargo y hay que aceptarlo. Pero lo que siempre persigo es cuidar esa confianza, que es el mayor activo que tenemos los políticos", ha reflexionado Conrado Escobar.

En sus palabras, desde VOX "es difícil aterrizar en Logroño si el discurso le viene dado de otro lado, o si nos viene bien para lograr votos", al tiempo que ha reseñado que "no me va a poder decir ningún recorte, porque no los hay, lo que hemos hecho es hacer lo que nos pide, que es gestionar bien".

Y ha citado, en este sentido, dos ejemplos: el contrato de jardinería, bloqueado durante mucho tiempo, "que ya se ha adjudicado y además se ha hecho ahorrando"; o en lo social -un aspecto que ha afeado a Jiménez porque "no lo conoce"-, la "mejora en la gestión del contrato de ayuda a domicilio". Sobre vivienda, le ha pedido "si me da una idea que mejore lo que estamos haciendo, encantado".

Para Escobar, "cuando uno asume la gestión en un Ayuntamiento, no se trata solo de aplicar un programa electoral, porque el programa del PP ya no es nuestro, es de todos", señalando precisamente que "la primera fase de ese programa, lo primero que se espera de él es que la ciudad funcione".

Poniendo en este sentido ejemplos como, en seguridad, el aumento de actuaciones policiales suben y la bajada de los delitos; el récord de usuarios del transpore urbano; uso "multitudinario" de Bicilog; el "buen clima laboral" en el Ayuntamiento; la limpieza, "ya trabajando en un grupo para su mejora; o el aumento de actividad comercial, en concreto, en referencia a los bajos del Mercado de San Blas.

"Esto es gestión, rigor y transparencia. Es aplicar un programa de Gobierno que ya es de todos, y cuya primera fase es que la ciudad funcione. Si eso ocurre, podemos estar satisfechos. Y si a partir de ahí, nos ofrece alguna propuesta encantado", ha finalizado el alcalde de Logroño.