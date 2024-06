Vox critica que el PP "aún no ha aclarado su proyecto de ciudad en 365 días" cuando se cumple el primer año de mandato

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Logroño ha lamentado este martes que, cuando se cumple un año de mandato del actual alcalde, Conrado Escobar, "el PP todavía no ha aclarado su proyecto de ciudad en 365 días".

Como señala la portavoz de la formación, María Jiménez, "Conrado Escobar, en campaña, prometió a los logroñeses un proyecto de ciudad el cual, a día de hoy, no está ni en los cimientos".

Jiménez afirma que "hace un año, el PP dijo que gobernaría como si no tuviera mayoría absoluta", algo que "para nosotros, eso significa que se sometería a la opinión de todos los grupos políticos que conformamos el Ayuntamiento de Logroño cuando se tomaran grandes decisiones para la ciudad".

"Sin embargo, a la fecha, nos encontramos con un PP desubicado, que no solamente no consulta con el resto de formaciones como prometió, sino que en 365 días, todavía no ha aclarado su proyecto de ciudad para Logroño", ha criticado.

Jiménez ha añadido que "tras un año, esperábamos poder ver algún esbozo de las promesas electorales de Conrado Escobar, como la bajada de los impuestos, la reparación del destrozo en las 100 Tiendas, combatir la pobreza severa, ser capital del comercio europeo, mejorar la seguridad en Logroño..."

"Sin embargo, nada. De hecho, respecto a este Último asunto, nos estamos acostumbrando a que la delincuencia inunde nuestras calles, pero nadie se atreve a decirlo, aparte de VOX", concluye la portavoz de la formación, quien, por último, ha señalado que "el Gobierno del PP tiene que trabajar más para la gente y menos para la galería".