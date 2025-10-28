Vox enmienda los presupuestos de La Rioja 2026 porque "son despilfarradores y ajenos a la realidad"

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en La Rioja, Ángel Alda, ha señalado que su formación ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos de La Rioja 2026 porque "son despilfarradores y ajenos a la realidad".

"Sostienen una red clientelar que ha permitido el avance y la consolidación del Partido Popular en La Rioja en los últimos años, dando ayudas y paguitas a cambio de votos y exclusivamente con el objetivo de mantenerse en el poder a partir del 2027", ha añadido en comparecencia de prensa.

Ha afirmado que "no nos fiamos del Partido Popular" porque en las cuentas de años anteriores "buscamos determinados puntos de unión, que luego nos dimos cuenta que no servían para nada". Los de este año "no son los que La Rioja necesita ahora mismo, siendo, además, los peores presupuestos de los últimos tres años, que lo único que hacen es reflejar la estafa del Partido Popular".

Alda ha indicado que son cuentas que "no responden a las necesidades reales de los riojanos y se pasan en un aumento desmesurado del gasto, a pesar de que el Ministerio de Hacienda ya la percibió, y se lo indicóal Gobierno del Partido Popular que estaba incumplieno los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en el año 2024".

Para el portavoz de Vox "hay un gasto político y superfluo desorbitado, con cada vez más altos cargos -cuatro más desde el comienzo de la legislatura- y nuevos chiringuitos que son pagados a fin de cuentas por todos los riojanos". Por ello, "los rechazamos porque traen despilfarro mientras se deterioran servicios públicos tan importantes y tan esenciales como es la sanidad riojana.

Alda ha indicado que en las cuentas del próximo ejercicio "hay un

escaso apoyo a la familia", así como "echamos en falta medidas de fomento a la natalidad y de acceso a la vivienda en unos momentos en los que hay más de 70.000 riojanos que tienen dificultades para llegar a final de mes".

"CERO EUROS PARA LA INMIGRACIÓN ILEGAL"

"Entendemos que la rebaja de impuestos es insuficiente y las familias riojanas necesitan una mayor renta disponible", ha añadido, para a continuación, reclamar unos presupuesto "con cero euros para la inmigración ilegal, para centros de menas o para aumentar nuestra capacidad de acogida", ha manifestado.

Además, Alda ha apuntado que "no se puede destinar ni un solo euro a la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí, así como abogamos por la prohibición del velo islámico en todos los espacios públicos, la supresión de todas las ayudas a los ilegales, con pruebas de edad fiables que determinen la edad de estos supuestamente menores y que supongan la expulsión de todos aquellos que son mayores de edad".

El portavoz de Vox ha apuntado que "es hora de que el Partido Popular ponga en marcha el cambio de rumbo de la Rioja para el que fue elegido por más de 70.000 riojanos en el año 2023", así como que "derogue todas las leyes ideológicas y sectarias que aprobó el Gobierno de la señora Andreu en la legislatura anterior, como la de cooperación al desarrollo, la de igualdad, la de memoria democrática, la de economía social y solidaria, y la de violencia de género".

Por todo ello, Alda ha indicado que "queremos unos presupuestos de sentido común y responsabilidad; unos presupuestos como los aprobados por Vox y el Partido Popular en otras regiones, como en la Comunidad Valenciana o en las Islas Baleares, para poner fin, en definitiva, las políticas del Pacto Verde, del gasto superfluo y del reparto de menores no acompañados".