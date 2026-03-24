Vox exige al Gobierno que "escuche a los padres del Marqués de Vallejo" y lo declare "centro de difícil desempeño"

El portavoz adjunto de Vox, Héctor Alacid - VOX

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX, a través de una proposición no de ley que se debatirá en el pleno del Parlamento de La Rioja de este jueves, va a exigir al Gobierno del Partido Popular que escuche a los padres y trabajadores del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo y adopte el acuerdo de declararlo de difícil desempeño "para garantizar estabilidad, calidad educativa y protección del personal", ha manifestado hoy el portavoz adjunto, Héctor Alacid.

Ha explicado que cuando se habla de difícil desempeño se hace referencia a centros o puestos que, por sus características o por el tipo de alumnado, requieren un esfuerzo adicional y unas condiciones especiales por parte del profesorado. Y en el caso del Marqués de Vallejo, "la complejidad del perfil del alumnado ha aumentado significativamente, incluyendo casos de trastornos graves de conducta y agresiones".

Además, el portavoz de VOX ha reclamado "un nuevo centro educativo moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales y futuras, que garantice una educación digna y de calidad", a raíz del grave deterioro que sufre desde hace años y de la reciente aparición de grietas en las instalaciones que obligaron a cerrar la residencia en la que pernoctaban 24 alumnos. También ha abogado por dotar al centro de personal suficientemente cualificado, reforzar la plantilla e incentivar a los profesionales.

AGRESIONES SEXUALES EN EL CENTRO DE MENORES VIRGEN DE VALVANERA

Héctor Alacid ha avanzado que VOX también llevará al pleno una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno de La Rioja a adoptar medidas urgentes frente a las agresiones sexuales a menores de edad en el Centro Educativo Virgen de Valvanera entre los años 2022 y 2025, hechas públicas por el Defensor del Pueblo en su último informe, y aprobar un protocolo de prevención y actuaciones en caso de abusos.

"Queremos conocer la realidad del centro, desde que en 2013 el Gobierno del Partido Popular del señor Sanz adjudicara a la Fundación Diagrama el contrato, prorrogado por el Gobierno socialcomunista de la señora Andreu en 2020 hasta el año 2026", ha señalado el portavoz de VOX, "porque el Defensor del Pueblo apunta diversas cuestiones que evidencian el incorrecto funcionamiento del centro, asegurando que existe una flagrante desprotección de las menores".

A través de esta proposición no de ley, VOX propondrá que se refuerce la plantilla del Centro Educativo Virgen de Valvanera, "incrementando las ratios educador/menor e incorporando un psicólogo clínico especializado en trauma y un trabajador social con formación en violencia sexual", así como que se implante un sistema confidencial de denuncia accesible a menores, que incluya un buzón físico seguro.