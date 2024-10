Vox Logroño presenta una moción para mejorar la inclusión de personas con discapacidad durante las fiestas de San Mateo

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Logroño presentará una moción -en el pleno del Ayuntamiento del próximo 10 de octubre- para mejorar la inclusión de personas con discapacidad durante las fiestas de San Mateo. Todo ello, según ha explicado la formación porque quieren "tender la mano" para mejorar la fiestas venideras "tras las críticas por la planificación de las últimas".

En este sentido, la portavoz municipal de Vox ha anunciado que "plantearemos medidas para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en los actos de San Mateo".

Al respecto, ha querido señalar que "durante el desarrollo de las diferentes actividades, hemos podido observar cómo no se ha contado con las distintas necesidades de las personas con discapacidad en su desarrollo".

"Es una cuestión de la que probablemente no se hayan percatado desde el Equipo de Gobierno, pero nos ha sorprendido cómo en conciertos, presentaciones y otros eventos, por ejemplo, las personas en silla de ruedas tenían que retirarse a los laterales o al fondo del gentío porque no había sitios adecuados para ellos. También cómo niños sordos no podían disfrutar de funciones como Gorgorito".

Por ello, ha dicho, "desde VOX queremos contribuir con una serie de propuestas que ayuden a mejorar las fiestas de San Mateo y que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar plenamente de ellas".

Para finalizar, Jiménez ha recogido el guante al alcalde, por lo que "esperamos que las palabras de Escobar sean ciertas y cuente con las sugerencias que le hacemos para que los próximos San Mateos sean, de verdad, los mejores que se recuerden".