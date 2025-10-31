Las XVIII Jornadas de Arte y Patrimonio Regional profundizan en el legado monástico riojano - GOBIERNO DE LA RIOJA

Con un programa de excelencia. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos, a través de su dirección de área de Patrimonio Regional, presenta las XVIII Jornadas de Arte y Patrimonio Regional, en esta edición dedicadas al estudio del monacato riojano. El programa, que se desarrollará del 12 al 14 de noviembre, combina conferencias magistrales impartidas por destacados especialistas universitarios con visitas técnicas a monumentos Patrimonio de la Humanidad y Bienes de Interés Cultural de primer orden.

Las jornadas, coordinadas por María Teresa Álvarez Clavijo, Diego Téllez Alarcia y Teresa Cascudo García-Villaraco, cuentan con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud, sede*donde se celebrarán las conferencias, así como de los monasterios de San Millán de la Cogolla, Santa María de San Salvador de Cañas, Santa María de la Piedad y el Ayuntamiento de Casalarreina.

Estas jornadas representan un modelo ejemplar de transferencia del conocimiento académico a la sociedad, poniendo al alcance del público general las investigaciones más recientes sobre el patrimonio monástico riojano. La participación de investigadores procedentes de seis universidades españolas, varios de ellos dirigiendo proyectos de investigación competitivos nacionales e internacionales, garantiza el máximo rigor científico y la actualización de los contenidos presentados.

El patrimonio monástico riojano, que incluye conjuntos declarados Patrimonio de la Humanidad y múltiples Bienes de Interés Cultural, constituye uno de los testimonios más valiosos de la historia cultural europea. Estos cenobios fueron "scriptoria" donde se crearon códices fundamentales, talleres artísticos de primer orden y archivos que custodian la memoria histórica de La Rioja.

Un patrimonio excepcional analizado por sus mejores conocedores La inauguración tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, en el IRJ, y contará con dos conferencias que abordarán perspectivas complementarias del fenómeno monástico.

Ángela Atienza López, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja y autora de numerosos estudios sobre el monacato femenino en la España moderna -incluyendo su reciente investigación sobre sororidad y redes conventuales-, analizará la expansión conventual y el papel de fundaciones y fundadores en la configuración del territorio riojano.

A continuación, Diego Téllez Alarcia y María Teresa Álvarez Clavijo presentarán sus últimas investigaciones sobre San Prudencio de Monte Laturce, que serán objeto de una próxima publicación por parte del IER.

Téllez Alarcia, profesor contratado Doctor de la UR, aporta sus recientes publicaciones sobre fray Gaspar Coronel y la crónica del monasterio (2023), mientras que Álvarez Clavijo, investigadora especializada en patrimonio arquitectónico y artístico riojano, ha documentado recientemente los bustos relicarios barrocos del cenobio realizados por el escultor Antonio de Zárraga.

El jueves 13 de noviembre comenzará con una visita especializada al monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La profesora Begoña Arrúe Ugarte, autora de estudios fundamentales sobre las trazas arquitectónicas del claustro, la platería emilianense y las inscripciones artísticas del monasterio, guiará el recorrido arquitectónico y artístico.

Le acompañará Rubén Pérez Iracheta, organero del Taller Diocesano, quien analizará in situ el extraordinario patrimonio musical del cenobio, particularmente sus cantorales, testimonios únicos de la liturgia medieval y moderna.

Las conferencias vespertinas profundizarán en dos casos paradigmáticos del monacato riojano. Minerva Sáenz Rodríguez, Profesora Titular de la UR, investigadora del IER y autora de la obra de referencia 'Todo el Románico de La Rioja' (2020), examinará la singular transformación del convento franciscano de Vico en Arnedo en monasterio cisterciense, tema sobre el que publicó una monografía junto con María Teresa Álvarez Clavijo.

Por su parte, Pedro Pérez Carazo, doctor por la UNED y autor del estudio 'Santa María de Herce y su abadengo en la Edad Media' (2008), analizará el rico legado patrimonial de este monasterio basándose en su exhaustiva investigación documental.

La jornada del viernes 14 de noviembre comenzará con visitas a dos conjuntos monásticos excepcionales. El Monasterio de Cañas, joya del Císter riojano, será presentado por María Raquel Alonso Álvarez, Profesora Titular de la Universidad de Oviedo, quien publicó en el IER la monografía de referencia sobre este cenobio tras investigaciones desarrolladas en numerosos archivos.

Su conocimiento de la arquitectura monástica medieval garantiza una lectura profunda del conjunto. El convento de Casalarreina será analizado por Aurelio Ángel Barrón García, Profesor Emérito de la Universidad de Cantabria y especialista en Historia del Arte del Renacimiento y Barroco, con numerosas publicaciones sobre el patrimonio artístico riojano.

Ese mismo viernes, las conferencias de clausura abordarán dos aspectos fundamentales del legado cultural monástico. Carmen Julia Gutiérrez González, Catedrática de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora principal de un proyecto europeo dotado con 2,5 millones de euros para el estudio del canto hispánico medieval, analizará la creación musical del culto a San Millán en la Edad Media. Su investigación, que incluye la dirección de la base de datos SEMM (Spanish Early Music Manuscripts) y la supervisión de una tesis doctoral sobre códices riojanos de canto hispánico, aportará una perspectiva innovadora sobre el patrimonio musical emilianense.

Cerrará el programa Javier García Turza, Profesor Titular de la UR, investigador del IER y autor de obras fundamentales como 'El monasterio de San Millán de la Cogolla: una historia de santos, copistas, canteros y monjes' (2013), quien explorará cómo los monjes emilianenses de los siglos XI-XII construyeron, a través de la escritura, una memoria institucional que legitimaba su identidad y poder, tema central en sus recientes publicaciones sobre escritura y manipulación documental en los conflictos monásticos medievales.

Las conferencias se celebrarán en el IRJ (Muro de la Mata, 8, Logroño) de 18,00 a 20,30 horas. La inscripción y entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Para las visitas a los monasterios se requiere inscripción previa, rellenando el correspondiente formulario en la web del IER: https://www.larioja.org/i-estudios-riojanos/es/proximas-acti...