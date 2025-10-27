XXIII Jornadas Internacionales de Intervención en Patrimonio Histórico-Artístico se celebrarán el 21 y 22 de noviembre

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las XXIII Jornadas Internacionales de Intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico se celebrarán entre el 21 y 22 de noviembre, bajo el título de 'Palimpsesto. Recuerdos presentes'. El término 'palimpsesto', de origen griego, según la RAE es un "manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente".

En patrimonio, esta idea se convierte en metáfora de la historia construida - prexistente: cada época deja su impronta, y las intervenciones en edificios o ciudades no borran el pasado, sino que dialogan con él, reinterpretándolo y actualizándolo.

De igual modo, cada edición de estas Jornadas, celebradas en Logroño desde 1981, se reescribe sobre las anteriores, incorporando nuevas perspectivas sin perder la memoria de lo vivido. Tras 44 años de encuentros bienales, las Jornadas se han consolidado como un espacio de reflexión y debate sobre cómo intervenir en el patrimonio: qué conservar, cómo hacerlo y hasta qué punto.

A lo largo del tiempo se ha pasado de las posturas opuestas del siglo XIX -representadas por Viollet-le-Duc y William Morris- a los enfoques actuales contemporáneos. El lema de 2025 también rinde homenaje a Santiago Ramón y Cajal, médico y padre de la neurociencia, que unió rigor científico y mirada artística.

Su obra recuerda que conocimiento técnico y creatividad deben convivir, al igual que la intervención arquitectónica combina ciencia y arte, razón y emoción. La segunda parte del título, "Recuerdos presentes", alude a su autobiografía Recuerdos de mi vida. Durante las Jornadas se exhibirán facsímiles originales de sus dibujos, de notable valor científico y estético.

En esta edición se presentará un amplio abanico de intervenciones patrimoniales: con diferentes usos, priorizando los valores histórico-artísticos previamente ignorados por la normativa o los materiales y técnicas tradicionales, lo vernáculo, otras incorporan criterios sostenibles, con diferentes grados de intervención... Teniendo las fortuna, de que varias de ellas serán primicia de la bienal.

La XXIII edición incluye catorce ponencias entre el 21 y 22 de noviembre, a cargo de diecinueve estudios de España, México, Eslovenia y Noruega, incluyendo galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura, el Premio de Arquitectura CSCAE 2025 en Rehabilitación y el Premio de Arquitectura Española 2025 del CSCAE.

Los proyectos abarcan España peninsular e insular, Melilla, Portugal, Italia y Noruega, y destacan figuras como Guillermo Vázquez Consuegra, Donaire Milans, Tuñón + Albornoz, Ruiz-Larrea & Asociados, Mendoza Partida, BAX Studio y Mestres Wge, poniendo en valor el patrimonio como herramienta en el presente. Además, se rendirá homenaje al arquitecto Gerardo Cuadra, fallecido en 2024, cuyo centenario se cumple en 2026. Su legado es clave para comprender la intervención en el patrimonio riojano; sus obras, intervenciones en lo construido y nueva planta, ya son patrimonio histórico-artístico. Entre ellas, el Templo de la Unión (Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol) forma parte del inventario del DOCOMOMO Ibérico, organización internacional dedicada a documentar y proteger el patrimonio del Movimiento Moderno.

En definitiva, las XXIII Jornadas ofrecerán una radiografía internacional de las intervenciones en el patrimonio construido, mostrando la diversidad de enfoques, escalas y sensibilidades que hoy definen este campo. Siendo conscientes, que no están todas las que son, pero sí son todas las que están, y cada una de ellas contribuye al diálogo entre pasado y presente que caracteriza a estas Jornadas.