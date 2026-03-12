La XXVII Muestra Nacional de Teatro Cómicos 2026 arranca este sábado en Alfaro con la sátira musical 'Primital Prime'

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXVII Muestra Nacional de Teatro Cómicos 2026 levantará el telón el próximo sábado, 14 de marzo, a las 20,00 horas en la emblemática Sala Florida de Alfaro. La obra encargada de dar el pistoletazo de salida a esta edición será 'Primital Prime', una aclamada producción original de la compañía Primital Brothers.

'Primital Prime' se presenta como un desparrame musical a capela que promete conquistar a los espectadores a través de la fusión perfecta entre virtuosismo vocal y pura comedia. El espectáculo cuenta con la dirección escénica del humorista y presentador Héctor de Miguel.

Por su parte, la dirección musical, así como la composición y los arreglos, corren a cargo del compositor y multi instrumentista Santiago Ibarretxe.

UNA SÁTIRA SOBRE EL UNIVERSO DE PLATAFORMAS STREAMING

La premisa de 'Primital Prime' sitúa al espectador en un escenario muy reconocible en la era digital: una nueva plataforma de contenido online está a punto de salir al mercado. Para su presentación oficial ante los medios y el gran público, las lumbreras del departamento de marketing deciden contratar a un cuarteto vocal delirante que ejercerá como maestro de ceremonias.

A partir de ese momento, la pregunta es obligada: ¿Qué podría salir mal? Con la gala de presentación como hilo conductor, la comedia va recorriendo diferentes categorías de contenidos (series de televisión, programas infantiles, música y cine), un formato que ha permitido a la compañía abordar un repertorio extraordinariamente diverso y ecléctico. El resultado es un cóctel disparatado de música, humor y fantaciencia.

Sobre las tablas de la Sala Florida de Alfaro, el público podrá disfrutar del talento de los cuatro intérpretes y cantantes que conforman la agrupación: Íñigo García, Adri Soto, Pedro Herrero y Manu Pilas.

Entre el elenco, Manu Pilas posee una voz sumamente reconocible para el gran público a nivel global, puesto que es el intérprete de la popular versión del himno italiano 'Bella Ciao', banda sonora del éxito de Atresmedia y Netflix, La Casa de Papel. El cuarteto en su conjunto atesora una dilatada y exitosa trayectoria en los escenarios.