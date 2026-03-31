La XXVII Muestra Nacional de Teatro 'Cómicos' de Alfaro baja el telón "con un éxito rotundo"

LOGROÑO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La risa, la sátira y la emoción han vuelto a ser los grandes protagonistas en Alfaro. La XXVII Muestra Nacional de Teatro 'Cómicos', celebrada a lo largo de las últimas semanas en la emblemática Sala Florida, ha cerrado su edición de 2026 con un balance sobresaliente, revalidando su estatus como una de las citas escénicas más importantes, queridas y longevas de toda La Rioja.

Dirigida por Territorio Violeta, esta vigesimoséptima edición ha destacado por la extraordinaria calidad de las compañías nacionales invitadas y por una respuesta del público que, una vez más, ha superado todas las expectativas.

DIVERSIDAD Y EXCELENCIA

A modo de balance, la edición 2026 de 'Cómicos' ha ofrecido un abanico teatral donde el humor ha actuado como hilo conductor para explorar las luces y sombras de la sociedad contemporánea.

Desde la comedia más disparatada y el teatro del absurdo, hasta la sátira política y el humor negro, los espectadores han podido disfrutar de propuestas escénicas de primer nivel.

Entre los hitos de esta muestra destaca 'Primital Prime', que con la magistral interpretación de la compañía Primital Brothers levantó el patio de butacas o la original puesta en escena del Hamlet de Guayomini Producciones.

Goyo Jimenez colgó el cartel de 'No hay entradas' con un auditorio puesto en pie.

Las tablas de la Sala Florida han sido testigo del talento de actores y directores consagrados, así como de nuevas promesas del panorama teatral español que han encontrado en Alfaro un público entregado y con criterio.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Con el telón ya bajado y los ecos de los últimos aplausos aún resonando, la organización ya tiene la mirada puesta en 2027. El reto, tras el altísimo listón dejado por esta edición, será seguir innovando, atrayendo a las mejores compañías del país y, sobre todo, manteniendo intacta la esencia que hace de 'Cómicos' una muestra teatral única: su capacidad para reunirnos en torno a la cultura y la sonrisa.

La organización "desea expresar su más profundo agradecimiento a las instituciones patrocinadoras, al personal técnico de la Sala Florida, a los medios de comunicación por su inestimable labor de difusión y, por supuesto, al público alfareño, el verdadero motor de esta muestra".