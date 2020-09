Más de 100 personalidades de la política, la comunicación y la medicina se unen para "detener" la ley de eutanasia

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 personalidades de la sociedad civil, entre políticos, médicos, periodistas, académicos y empresarios, se han sumado a un manifiesto para detener la Ley de Eutanasia, que continúa su tramitación en el Congreso.

Bajo el título 'Eliminar el sufrimiento sí, pero eliminar al que sufre no', el texto afirma que es necesario "con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población, con leyes que protejan la vida".

El manifiesto ha sido impulsado por la plataforma 'Los 7000', que "nace para impulsar la democracia de participación", según informa en su web 'plataformalos7000.org'.

Los firmantes se dirigen a los diputados y senadores, a los partidos políticos, a las instituciones de la sociedad civil y a todos los ciudadanos, para "detener juntos" la tramitación de la ley.

A su juicio, es "improcedente" y demuestra "una gran falta de sensibilidad" tramitar esta ley en medio del "duelo" por los fallecidos en la pandemia del Covid-19, de los cuales, la mayoría eran personas mayores que sufrieron, según denuncian, "falta de atención hospitalaria y recursos sanitarios, de remedios paliativos y criba por razón de edad".

"¿Queremos crear una coartada legal con una ley de eutanasia para este tipo de actos?", se preguntan en el manifiesto, para responder, a continuación, que se necesitan "leyes que protejan la vida", que provean a los mayores de "un trato digno y justo" y que aseguren "la asistencia médica y hospitalaria adecuada". También consideran fundamental mejorar la "mala situación" de los cuidados paliativos en España.

Además, subrayan la "contradicción" que, a su juicio, existe en reclamar la unidad en torno a la reconstrucción del país y al mismo tiempo tramitar "una ley tan divisiva como la de la eutanasia".

Asimismo, señalan que "el rechazo universal a este tipo de legislación" que se ha aprobado en tres países de Europa --Holanda, Bélgica y Luxemburgo-- y en dos de América --Canadá y Colombia--.

El manifiesto lo firman entre otras personalidades: los exministros Marcelino Oreja, José Luis Corcuera y Alberto Ruiz Gallardón; el exalcalde de la Coruña Francisco Vázquez, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, y el expresidente de Unió Democràtica de Catalunya Josep Antonio Durán y Lleida.

Asimismo, se han sumado los rectores de las universidades CEU San Pablo, CEU Cardenal Herrera, Francisco de Vitoria, Católica de Ávila, Católica de Valencia y Abat Oliba CEU; y los presidentes de diversas asociaciones católicas y provida, como: Jaime Mayor Oreja (One of Us), Alfonso Bullón de Mendoza (Asociación Católica de Propagandistas), Alicia Latorre (Federación Española de Asociaciones Provida) o Ignacio García Juliá (Foro de la Familia).

Igualmente, cuenta con el apoyo de personalidades del mundo médico, como el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICONEM), Manuel Martínez-Selles; de periodistas como Francisco Marhuenda, Juan Manuel de Prada, Dalmacio Negro, José Luis Restán y Joan Hortalà; o del experto en demografía Alejandro Macarrón.