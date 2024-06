35.000 personas regresaron anoche a los noventa con las numerosas actuaciones del festival ‘Love the 90’s Madrid

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 35.000 personas llegadas de varios puntos de España y el extranjero revivieron ayer el espíritu de los noventa con las numerosas actuaciones que programó el festival ‘Love the 90’s’ en terrenos de Ifema Madrid, el mayor evento musical ‘remember’ de esta década celebrado hasta ahora en el mundo.

"El festival colgó hace dos meses el cartel de todas las entradas vendidas. Treinta y cinco mil fans de los noventa, llegados de toda la geografía española y de diferentes ciudades europeas, se han dado cita este sábado en el Recinto Ferial de Ifema Madrid", ha recalcó Felipe Menéndez, director general de Sharemusic!, organizador del show.

Y lo ha conseguido con la puesta en marcha de 5 escenarios simultáneos, dos más que el año pasado, diseñados por los mejores equipos especializados en tecnología, audiovisuales y ambientación de España, según subrayan los organizadores en una nota de prensa.

En el escenario Dance tocaron y pincharon los mejores temas para bailar de la década; en el Playa los mejores hits de aquellos veranos; el pabellón cubierto vanguardista ‘I Love Tecno Pop’ contó con los mejores artistas de este estilo musical en los noventa a nivel nacional e internacional; y en el Fun Festival sonaron los remix de los temazos que llenaban las pistas de baile de aquellos años en todo el mundo. Los asistentes pudieron disfrutar también del área chill out y una zona de picnic, restauración y de atracciones.

La puesta en escena de los más de 70 artistas confirmados ha contado con espectáculos pirotécnicos y efectos de iluminación y láser, especialmente visibles en el escenario Dance, el más concurrido y exitoso de esta edición. A destacar también el ambiente veraniego del escenario Playa; y todo ello ambientado con los elementos que ya forman parte del imaginario colectivo de la década de los 90.

UN FESTIVAL DE HITS

A diferencia de otros festivales, ‘Loves the 90's’ se caracteriza por pequeñas actuaciones de cada artista y grupo invitado, algunos en directo y otros en playback. Unos conciertos exprés de entre 5 y 20 minutos programados para que tocaran un grandes hits y que no decayera el ambiente, especialmente en el escenario Dance. Y es que algunos de los artistas son ‘once hita wonders’ y por tanto, el público no espera mucho más de ellos. Salvo en la traca final de Marina Daca y Sensity Lord, que supo a poco a los más que entregados fans.

Las excepciones en cuanto a extensión de esta edición fueron las actuaciones de Nacha Pop y OBK, que se pudieron explayar un poquito más, hasta los 45 minutos. En el escenario Tecno las sesiones podían llegar hasta la hora de duración, destacando la de los estadounidenses Información Soviet y el español Cristian Varela.

Entre otras actuaciones, también destacan las de King África, Corona, Gala, Parajismo, Ultra Nadé, Viceversa, OBK, Celtas Cortos, Amistades Peligrosas, Azúcar Moreno, Locomía, Modestia Aparte, 2 Eivissa o Paco Pil, uno de los más aclamados por sus inconfundibles temas ‘Viva la Fiesta’ y ‘Johnny Techno Ska’.

TRES AÑOS CON TODO COMPLETO

El origen de ‘Love the 90’s’ se remonta al año 2017 cuando la promotora musical Sharemusic! presentaba por primera vez el show y lo hacía en el Wizink Center. Un año después, el 2018, se consolidaba el fenómeno musical en el mismo recinto y nacía la gira nacional ‘Forever young’. El 2019 la innovación y una fuerte apuesta tecnológica fueron las grandes protagonistas con la presentación del escenario 360 grados en Madrid.

Llegó la pandemia y el multitudinario show tuvo que esperar hasta el 2022, año en el que reapareció con un nuevo formato para ‘Love the 90’s’. El show evolucionó a un festival de tres escenarios: Dance, Pop-Rock y Playa en el Recinto Ferial de Ifema Madrid. La cita se repitió el 2023 con el formato festival en el mismo recinto y por aquel entonces la promotora presentó su escenario principal inspirado en el Museo Pompidou de París, apostando por eliminar el techo; una oda tecnológica.

Las tres últimas ediciones en Madrid el festival ha colgado cada año, en 2022, 2023 y 2024, el cartel de ‘todas las entradas vendidas’ desde mucho antes de su comienzo.

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

‘Love the 90*s Madrid’ ha incorporado en esta edición a Repsol como partner con el objetivo de reducir la huella de carbono del festival. La compañía señala que evitará la emisión de más de 9.000 kilos de CO2*a la atmósfera gracias al suministro de más de 3.000 litros de combustible 100% renovable, que alimentarán los grupos electrógenos que dieron energía a tres escenarios y a la atracción de coches de choque.

Además, recogieron aceite de cocina usado en los foodtrucks del recinto para producir combustible renovable. Asimismo, se facilitaron dos vehículos híbridos enchufables Wible y un punto de recarga eléctrica efímero para los desplazamientos de la organización. A través de energía solar en la instalación Sun&Play, los asistentes vivieron una experiencia recreativa y pudieron cargar sus teléfonos móviles de manera gratuita.

La gira nacional 'Love the 90’s', después de pasar por Valencia y Madrid, será el 27 de julio en Marbella. Han programado para este 2024, de mayo a noviembre, un total de ocho fechas por toda España.