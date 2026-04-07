Abierta la convocatoria del concurso Momad Talents by ISEM para su edición de julio 2026

MOMAD abre la convocatoria del concurso MOMAD Talents by ISEM para su edición de julio 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios (Momad) ha abierto la convocatoria de la XVI edición del concurso Momad Talents by ISEM, en el marco de la feria, que se celebrará del 23 al 25 de julio de 2026.

Según recoge en un comunicado Ifema Madrid, el plazo de inscripción finaliza el 10 de mayo y el concurso regresa como plataforma de impulso a marcas y diseñadores emergentes con un máximo de tres temporadas en el mercado, y se incorpora este año a una edición que abre el calendario comercial del sector.

Con su celebración en julio, Momad ofrece a los nuevos creadores la posibilidad de presentar sus propuestas en uno de los primeros escaparates profesionales de la temporada, en un "momento especialmente relevante para la planificación de compras y tendencias".

Los diseñadores que quieran participar deberán presentar sus candidaturas a través de la web de Momad antes del 10 de mayo. El jurado, compuesto por profesionales del sector de la moda, valorará principalmente la creatividad, la calidad del diseño, la sostenibilidad y el potencial comercial de las colecciones.

Los finalistas se conocerán el 15 de mayo a través de las redes sociales de Momad, mientras que los ganadores se anunciarán el 18 de mayo a través de la misma vía. Las firmas seleccionadas contarán con un espacio dentro de la feria para presentar sus propuestas y, el primer clasificado, conseguirá también una beca para cursar el programa Fashion and Creativity Management de ISEM Fashion Business School.