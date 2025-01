Alcalá presenta en Fitur una nueva exposición que rendirá homenaje al pionero de la moto en España, Ángel Nieto

El Museo de la Moto cuenta con más de 350 piezas y un fondo documental con un millar de motos históricas españolas

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha presentado una nueva exposición temporal en el Museo de la Moto 'Made in Spain', ubicado en la Fábrica Gal, con la que se rendirá un homenaje al pionero de la moto en España, Ángel Nieto.

Así se ha dado a conocer este viernes en el estand alacalaíno de la 45ª edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur, que se celebra en Ifema Madrid hasta el domingo.

La muestra, 'Motos Campeonas y sus pilotos', se instalará en el Museo de la Moto 'Made in Spain' desde el 1 de febrero para la delicia de los aficionados a este deporte, puesto que en ella podrán descubrir la historia de marcas españolas como Derbi, Montesa, Bultaco y Puch, así como las principales gestas del motociclismo español. Además, también estarán las motos que ayudaron a los pilotos a subir a lo más alto del pódium.

Entre las "joyas" expuestas, los visitantes podrán admirar las máquinas que hicieron historia, como las Derbi de Ángel Nieto que arrasaron en los mundiales de los 70, o las innovadoras Montesa Cota, también campeonas del mundo.

Los hijos de Nieto, 'Gelete' y Hugo, han participado en la puesta de largo de esta cita con el motor y han agradecido las muestras de cariño del público con su padre. 'Gelete' aprovechó la ocasión para rememorar el momento en el que le confesó que quería correr, aunque a Nieto este deseo no le gustó al principio.

"De tanto insistirle a mi padre que quería correr, al final me llevó a probar una moto de carreras junto a él. Mi padre pensaba que no me iba a gustar, pero me encantó", ha relatado.

Por su parte, Hugo Nieto ha resaltado "el cariño" de la gente hacia su padre, que es todo "un orgullo". "Ese carisma que tenía era lo que lo diferenciaba", ha explicado.

En esta cita del motor en Fitur también ha estado presente Manuel Herreros, 'Champi', último campeón del mundo en 80 CC en 1989, quien ha definido la muestra como un "proyecto mágico" único en el mundo. "Formar parte de la familia Derby ha sido muy especial. Lo que aquí se vive no se puede explicar", ha expresado.

"Don Ángel Nieto era la máxima representación del mundo del motociclismo y lo hubiese sido más veces que el 12+1. Ha sido una satisfacción aprender con él, se las sabía todas", ha relatado al público asistente.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tampoco ha querido perderse esta cita con el mundo del motor, quien se ha acercado para saludar a la familia de Nieto, a la representación municipal, así como a los componentes de la familia Rabasa, creadores de la histórica marca Derbi.

Cabe señalar que la concejalía de Turismo, encabezada por Isabel Ruiz Maldonado, ha extendido dos años más la exposición en la Antigua Fábrica GAL del Museo de la Moto, que cuenta con más de 350 piezas y un fondo documental con un millar de motos históricas españolas.

El proyecto cumple su tercer aniversario y ha incorporado recientemente un taller de restauración de motos antiguas y el archivo histórico de la motocicleta española. Junto a las concentraciones moteras, el Ayuntamiento ha destacado que este proyecto ha ampliado la red de recursos turísticos de la ciudad complutense.

EL PIONERO ÁNGEL NIETO

El piloto español Ángel Nieto, el pionero de la moto en España y "doce más una" vez campeón del mundo, falleció en el año 2017 por las secuelas que le produjo un accidente de tráfico con un quad.

El zamorano puso la primera piedra de los éxitos actuales del motociclismo español con la célebres 'balas rojas' de Derbi en la década de los setenta del siglo pasado y acuñó el célebre 'doce más uno' para referirse a sus títulos mundiales (6 en la extinta 50 cc y 7 en 125 cc) debido a su superstición.

Forjador de la saga de los Nieto, se inició en el motociclismo con 13 años en carreras de aficionados y no dudó en viajar a Barcelona para trabajar en la empresa de motos Bultaco para lograr recursos con los que competir.

En 1969 debutó con Derbi y ganó sus dos primeros Grandes Premios antes de lograr su primer Mundial en 50 cc. Fue el germen de una gran trayectoria en la que sumó otros 12 campeonatos del mundo más entre la cilindrada pequeña, la de 50 ya extinta (1969, 1970, 1972, 1975, 1976 y 1977), y la superior de 125 cc (1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1983 y 1984), además de cuatro subcampeonatos.

Después de colgar la moto, creó una escudería y fue director técnico antes de ejercer como comentarista del Mundial de MotoGP en televisión. Fue distinguido con la más alta condecoración que otorga el Gobierno, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, y es Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.

La muestra 'Motos Campeonas y sus pilotos' abrirá al público a partir del próximo 1 de febrero, en horario de 16 a 20 horas (viernes); los sábados, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, y los domingos, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Las entradas, a un precio de 15 euros, están disponibles en www.motosmadeinspain.com o de forma presencial en el propio museo.