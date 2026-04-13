Arranca la 39ª edición de Salón Gourmets con más de 40 empresas madrileñas

La Comunidad de Madrid exhibe sus productos más selectos en la 39o edición del Salón Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, considerada una de las más importantes de Europa en su ámbito. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha inaugurado este lunes en Ifema la 39ª edición de Salón Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad con más de 40 empresas de la región, 27 de ellas adheridas a la marca M Producto Certificado.

Novillo ha aprovechado para destacar el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector de la alimentación, incidiendo en el "potencial" de la industria agroalimentaria de la región "como motor de desarrollo económico, innovación y generación de empleo", según un comunicado de la Comunidad de Madrid.

El espacio reservado para las empresas madrileñas se extiende por más de 800 metros cuadrados en Ifema bajo la imagen de M Producto Certificado, "un distintivo que avala la calidad y el origen de los alimentos madrileños". Las 41 empresas madrileñas representan una "amplia diversidad de productos" regionales.

Entre ellos se encuentra el vino, cerveza, aceite, carnes, embutidos, dulces, chocolates, platos preparados, aperitivos, empanadas, pescados, ahumados, quesos, huevos, bollería, panadería, té, café, licores o vermut. También están presentes denominaciones de origen como Vinos de Madrid o Aceite de Madrid, entre otros.

ESTAND REGIONAL

El estand regional en Salón Gourmets dispone de un escenario exclusivo en el que durante los cuatro días de la feria se desarrollarán actividades que van desde presentaciones a catas, pasando por demostraciones gastronómicas, degustaciones y exhibiciones. Algunas estarán a cargo del chef Fernando del Cerro, embajador de M Producto Certificado 2026.

Entre las citas destacadas figuran el V Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de la Comunidad de Madrid, organizado por Hostelería Madrid; el concurso de los mejores callos de la región, por la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid (ACYRE); y una presentación de las tradicionales rosquillas de San Isidro, organizada por la Asociación de Pasteleros y Panaderos Artesanos (ASEMPAS).

El espacio institucional tiene una sala de reuniones para promover encuentros empresariales entre productores madrileños y distribuidores internacionales, coordinados por el Clúster Agroalimentario regional. Al igual que en la edición anterior, cuenta con un Túnel del Vino coordinado por el Consejo Regulador de la DOP Vinos de Madrid.

Por su parte, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) va a aprovechar para presentar en esta edición varias propuestas innovadoras que pondrán de relieve "el papel de la ciencia en la transformación del sector".

Entre ellas, destacan un vermú blanco elaborado con variedades autóctonas y botánicos regionales; un queso crema saludable a base de kéfir; una emulsión vegetal sustitutiva de grasas animales; una pasta dulce elaborada con subproductos del cacao y un yogur enriquecido con zumo de sandía, procedente de excedentes hortofrutícolas.

También se darán a conocer nuevas elaboraciones como el Vermú Ahumado de Violeta, que el IMIDRA ha desarrollado junto a la empresa Licores Trampero. Además, se celebrarán dos jornadas técnicas centradas en la innovación, la sostenibilidad y los retos del sector.