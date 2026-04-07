La Asociación Limpieza Urbana de Portugal presentará en Tecma su estrategia de gestión urbana

La Asociación Limpieza Urbana de Portugal repite en TECMA para presentar su estrategia de gestión urbana ALU mostrará sus iniciativas de innovación, cooperación técnica y profesionalización del sector de la limpieza urbana. - IFEMA MADRID

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Limpieza Urbana de Portugal (ALU) participará de nuevo en la próxima edición de Tecma, la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente, que se celebrará del 9 al 11 de junio de 2026, en Ifema Madrid.

En esta nueva edición, ALU presentará su visión integrada de la limpieza urbana como "un eje estratégico para la sostenibilidad, la calidad de vida y la resiliencia de las ciudades", según han indicado desde el consorcio en un comunicado.

La presencia de la asociación portuguesa en Tecma 2026 llega en un momento de expansión del sector, en una convocatoria que Ifema Madrid se ha consolidado como "uno de los principales puntos encuentro del urbanismo y el medio ambiente en el sur de Europa".

Durante la feria, ALU pondrá en valor el trabajo que desarrolla desde su creación en 2019: "impulsar la mejora continua de los servicios, promover la profesionalización de los equipos y fomentar la adopción de soluciones innovadoras que responden a los desafíos actuales de la gestión urbana".

La asociación destacará también el papel esencial de la cooperación entre ayuntamientos, empresas municipales y entidades privadas, que conforman sus 77 miembros, para avanzar hacia ciudades limpias, eficientes y sostenibles.

La participación de ALU en Tecma incluirá la presentación de sus estudios y guías técnicas más recientes, así como de las iniciativas que lidera para generar conocimiento sectorial y promover buenas prácticas.

Entre ellas sobresales el Encuentro Nacional de Limpieza Urbana (ENLU), convertido "en el principal foro de debate técnico del sector", y los Premios Ciudad+, que reconocen proyectos ejemplares en innovación, ciudadanía, sostenibilidad y bienestar de los equipos.

Asimismo, la asociación aprovechará Tecma 2026 para reforzar su enfoque ampliando de la gestión urbana, que ahora abarca también la gestión del espacio público, las zonas verdes, playas, cursos de agua y la inspección ambiental.

"La renovación de la colaboración con Tecma representa un paso estratégico muy relevante para la ALU. Esta alianza permitirá reforzar la presencia de nuestros asociados en uno de los principales foros europeos del sector, promoviendo el acceso al conocimiento, la innovación y oportunidades de cooperación internacional, fundamentales para la evolución de la limpieza urbana en Portugal", ha remarcado la presidenta de ALU, Ana Raimundo.

Además de ALU, Apemeta y EVOX, ambas compañías también portuguesas, participarán en TECMA 2026.