El Ayuntamiento destaca el "impacto económico extraordinario" de Fruit Attraction

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha reconocido que le "gusta mucho la fruta", especialmente la fresa, desde Fruit Attraction, feria que se celebra en Ifema Madrid y que tiene un "impacto económico extraordinario" en la ciudad.

Fruit Attraction constituye junto con Fitur "las dos ferias más grandes que tiene la ciudad y con una importancia económica especialmente relevante", ha descrito Sanz, que ha hecho un repaso por las 2.500 empresas que están participando y con el incremento este año de un 8% en diez pabellones de Ifema Madrid, a los que llegan "personas de múltiples países a ver lo que se está haciendo aquí, a hacer negocios en el ámbito de la fruta".

"Estamos muy contentos de que siga creciendo, de que siga siendo un punto de referencia a nivel mundial porque vienen de Latinoamérica pero también de toda Europa, de África, de Asia", ha destacado la también portavoz municipal.

El Ayuntamiento, con Mercamadrid, también está presente. "Mercamadrid es una unidad alimentaria estratégica y esencial para garantizar el abastecimiento de alimentos a los ciudadanos de Madrid y de otras ciudades de España, llegando a más de 12 millones de personas en un área de 500 kilómetros", ha remarcado la vicealcaldesa.

Mercamadrid forma parte del comité organizador de Fruit Attraction y tiene un estand institucional de 40 metros cuadrados que acoge exhibiciones y demostraciones de producto y desde el que se visibiliza el sector de la restauración. Junto a este espacio institucional, una treintena de empresas de la unidad alimentaria madrileña participan en la feria con estands propios.

Inma Sanz ha aprovechado para hacer un alegato a favor de la fruta madrileña. "Se habla muchas veces de que el agua de Madrid es extraordinaria, pero nuestros productos frescos también lo son y lo son por un mercado como Mercamadrid", ha defendido. La fruta madrileña es "producto de calidad y además tiene una especial visibilidad por lo atractivo incluso a nivel estético que tiene y por la relevancia que se le da en los puestos de los mercados".

APOYO AL SECTOR

Sanz ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a los sectores comercial, hostelero y hotelero. En este sentido, las ayudas del Consistorio durante este año destinadas a apoyar su actividad, impulsar su digitalización y realizar actividades de dinamización y formación han ascendido a 3,7 millones de euros.

Además el Ayuntamiento está ultimando la Estrategia de fortalecimiento de la actividad comercial y hostelera 2025-2027, que tiene el consenso de todas las entidades implicadas (asociaciones, comerciantes, hosteleros, instituciones, vecinos y sindicatos).

Su hoja de ruta tendrá el objetivo de revitalizar la actividad comercial y hostelera madrileña atendiendo a criterios de sostenibilidad para asegurar su papel en la vida urbana de Madrid, y en conexión con Europa.

En el marco de esta estrategia se sitúa la transformación en marcha de Mercamadrid, con políticas que persiguen la simplificación administrativa, una mayor seguridad jurídica o medidas fiscales que favorecen la inversión y reconocen a los comercios centenarios.

Asimismo el Consistorio está trabajando de la mano de la entidad estatal Mercasa, coordinadora de la red nacional de mercados mayoristas, para garantizar la continuidad de Mercamadrid más allá de 2032, límite que se estableció inicialmente para la sociedad mixta, y consolidar su vida indefinida.