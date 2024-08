Ayuntamiento de Sevilla desea volver al pabellón de Andalucía de Fitur manteniendo su estand propio

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla desea volver al pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), el pabellón 5 de Ifema, pero manteniendo su propio estand, cerrando así la puerta a la provincia, pese a que desde la Diputación aseguran que "lo lógico sería reconducir la situación e ir de la mano con la capital" a este importante escaparate del sector.

Así lo expresa el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), en una entrevista con Europa Press en la que insiste en la idea de que la ciudad tiene un "discurso propio" en materia de turismo, "que es perfectamente compatible con el de la provincia", y como tal, "necesita una agenda y un espacio propios en Fitur, y lo seguiré defendiendo", puesto que "es imposible que se compatibilice en un estand con otros 105 municipios, que también tienen que contar las bondades del turismo".

"Me gustaría, de cara al próximo Fitur, que el estand de Sevilla estuviera dentro del pabellón de Andalucía, que casi lo estaba --en esta pasada edición se ubicaba en el pasillo entre los pabellones 5 y 7 del recinto ferial-- y es lo que hemos solicitado ya a la Junta". Sin embargo, "compartir nosotros un rincón con el centenar de municipios de la provincia, con todo mi respeto, es imposible", abunda Sanz.

En opinión del regidor sevillano, reconociendo que la provincia de Sevilla es "única, maravillosa, y con una oferta turística envidiable, por otras provincias y municipios españoles", una "potencia" del sector como Sevilla, "la tercera ciudad más visitada del país, con el Casco histórico más importante de España, con 400 espacios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), sólo comparable a Roma en ese sentido, no puede compartir el mismo espacio", añade.

VUELO DIRECTO A ESTADOS UNIDOS

El alcalde de Sevilla, cuestionado sobre las posibilidades reales de contar a corto o medio plazo con una conexión aérea directa a Estados Unidos, afirma que el Gobierno local sigue en contacto con gerentes de compañías aéreas de todo el mundo en aras de que se establezca una ruta con el continente americano.

En este sentido, Sanz destaca la "oportunidad" que supone la conmemoración del centenario de la Exposición de 1929 para que la ciudad "recupere ese papel, ese liderazgo que tuvo en su día con Iberoamérica", y para ello "hay ya muchas compañías aéreas, pensando en esa efemérides, que han visto la necesidad de contar con un vuelo desde Sevilla a Miami (EEUU), o algún otro país iberoamericano".

Al respecto, Sanz vaticina que en estos tres años que restan de mandato podría anunciarse el establecimiento de esa conexión directa "con el otro lado del mundo". "De hecho, el año que viene celebramos el Congreso Internacional Routes, donde se deciden todas las nuevas rutas aéreas, prueba de que estamos en contacto con muchas compañías aéreas y que seguimos trabajando en esa dirección".

REGULACIÓN PISOS TURÍSTICOS

En lo que a la regulación de los pisos turísticos se refiere, coincide el alcalde en que se trata de una "asignatura pendiente", --tal como señalaban en el último pleno desde las filas de Con Podemos-IU, 'que queda para después del verano'--, y ello "es así porque hace nueve meses que este Gobierno local empezó a elaborar una propuesta, cuando se aprobó el Decreto de la Junta, y para nuestra sorpresa, la tarde antes de llevarla a pleno, la oposición en bloque, que llevaba tres años hablando de la urgencia por limitar las licencias de uso turístico, se dan cuenta de que no les gusta, que querrían una mucho más restrictiva".

Recuerda Sanz que tras reunirse con la oposición, después de que el pleno tumbara la iniciativa del equipo de gobierno, "para nuestra sorpresa, acudieron al encuentro sin un papel: la propuesta era ninguna, 'el no por el no', y seguir haciendo que esta ciudad siga perdiendo tiempo".

"Aún no han sido capaces de presentar una propuesta, que tiene que tener tres requisitos: legal --luego no puede ir más allá que el Decreto andaluz ni plantear una revisión del mismo--; tiene que ser proporcional, y tercero, no puede ser arbitraria, porque si no aplicamos medidas proporcionales, cualquiera puede recurrir o llevarnos a los tribunales", explica.

Por último, Sanz apela a la responsabilidad de la oposición "hasta que encuentren, entre las tres fuerzas políticas, una alternativa" y pide al respecto que, "por lo menos, voten que sí o se abstengan" en esta propuesta que hemos presentado "después de nueve meses, trabajándola para que esta ciudad pueda cortar ya las licencias de uso turístico que se vienen dando".