CoffeeFest 2025, el mayor evento del café de calidad en Europa, se celebrará del 15 al 17 de febrero en Madrid

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

CoffeeFest, el mayor evento del café de calidad en Europa, se celebrará en Madrid del 15 al 17 de febrero en Ifema, según informa la organización en un comunicado.

En concreto, esta cita celebra su tercera edición duplicando su espacio y número de participantes y se consolida como el evento de referencia que conecta a los profesionales con los consumidores.

El programa de esta edición incluye las últimas tendencias en café de especialidad, experiencias gastronómicas y campeonatos de alto nivel. Además, se amplía la oferta con áreas temáticas dedicadas al cacao, las infusiones, la pastelería y una exclusiva zona de café verde.

Durante esta cita se presentará 'The World's 100 Best Coffee Shops', el primer ranking mundial de cafeterías de especialidad y se revelarán cuáles son las mejores de España en la segunda edición del ranking nacional 'The Best Coffee Shops'.

Otra de las actividades más destacadas tendrá lugar el 16 de febrero cuando se llevará a cabo la primera subasta de café verde en Europa, un evento único que destinará, además, parte de sus beneficios a proyectos sociales en comunidades cafetaleras.

La edición del próximo año contará con la participación de reconocidos expertos del mundo del café, como James Hoffmann, uno de los principales 'influencers' internacionales del café, autor de The World Atlas of Coffee; Darveris Rivas, catador certificado y caficultor venezolano, conocido por su trabajo en Mucucay Coffee Farm y su labor educativa en el Coffee Quality Institute; Michalis Dimitrakopoulos, subcampeón mundial de baristas y consultor internacional o Samo Smrke, científico especializado en química del café, entre otros.