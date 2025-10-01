C&R 2025 contará con un área monográfica sobre los sistemas de climatización de centros de proceso de datos

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración (C&R), organizado por Ifema Madrid del 18 al 20 de noviembre de 2025, contará con una nueva área dedicada a los sistemas de climatización de centros de procesos de datos (CPD), aspecto clave en la operación y mantenimiento de infraestructuras críticas de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con ASHRAE Spain Chapter, reunirá a profesionales y expertos que analizaran los retos actuales y las soluciones más avanzadas para garantizar "la eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad en este tipo de instalaciones de infraestructuras críticas", ha informado la entidad ferial en un comunicado.

En este marco, C&R 2025 contará con una serie de charlas centradas en los principales desafíos y oportunidades del sector del CPD. Algunas de las propuestas que se presentarán serán soluciones adoptadas a la refrigeración de CPD, soluciones de biosensorizacion y monitorización, sistemas de tuberías para instalaciones críticas, entre otras.

Con esta iniciativa, ASHRAE y C&R quieren reafirmar su compromiso "con la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la mejora continua en el diseño y operación en los centros de procesos de datos".