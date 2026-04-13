Electrificación, tecnología y eficiencia centrarán la Feria del Autobús y del Autocar 2026

Electrificación, tecnología y eficiencia: las grandes tendencias que marcarán la próxima edición de FIAA 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La electrificación de las flotas, el avance en tecnología e innovación y la optimización de la eficiencia energética centrarán la agenda de la Feria Internacional del Autobús y del Autocar, FIAA 2026, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre, organizada por Ifema Madrid.

Un evento que se ha consolidado como el principal punto de encuentro y escaparate internacional del sector del transporte colectivo de viajeros por carretera, en un contexto en el que el autobús y el autocar se reafirman como modos clave de la movilidad en España, ha destacado la institución ferial en un comunicado.

El certamen reunirá a un número creciente de empresas tecnológicas y proveedores de soluciones digitales, especializadas en conectividad, automatización, software, gestión de datos y nuevos modelos operativos.

En este contexto, FIAA mostrará los últimos avances en sistemas inteligentes de conducción y nuevos desarrollos en autobuses autónomos, integrados en un ecosistema tecnológico cada vez más interconectado y orientado a un transporte de viajeros más eficiente, seguro e inteligente.

A lo largo del encuentro, empresas y profesionales del sector presentarán soluciones integrales que abarcan desde vehículos de cero y bajas emisiones hasta infraestructuras de recarga de última generación, plataformas digitales, sistemas de gestión energética y operativa, y herramientas avanzadas para la optimización de flotas.

Un conjunto de propuestas que, según Ifema Madrid, subraya el papel estratégico del autobús y el autocar "como motores clave de la movilidad del futuro, consolidándolos como elementos esenciales para avanzar hacia ciudades más sostenibles y redes de transporte más eficientes y responsables".

FIAA 2026 cuenta con más de un centenar de empresas expositoras ya confirmadas, superando las cifras de participación de las últimas ediciones. Destaca especialmente el crecimiento de la presencia internacional, superior al 50%, así como la incorporación de 35 empresas que participan por primera vez en la feria.

Entre los principales fabricantes y carroceros confirmados se encuentran Irizar, Daimler (MercedesBenz y Setra), Iveco, Higer - Mobility Bus, Yutong, BYD, Otokar-Somauto, Indcar, Karsan, Temsa, Solaris, Anadolu Isuzu, Marcopolo, Stylebus, Servicar, Zeroid y Farizon, entre otros. Una participación que permitirá mostrar en Madrid las últimas innovaciones que están marcando el presente y el futuro del transporte de viajeros.

Además, la feria cuenta con el apoyo de las principales asociaciones del sector, tanto a nivel nacional (Anetra, Ascabus, ATUC, Confebus, Direbus y Fecav) como internacional (Antrop, la asociación portuguesa de transporte de viajeros; ARP, la asociación portuguesa de transportistas de pasajeros por carretera, y la FBAA, la asociación belga de autobuses y autocares).

Desde Ifema Madrid han subrayado que esta combinación "de liderazgo empresarial, crecimiento internacional, impulso tecnológico, innovación y apoyo institucional" hacen que FIAA 2026 se posiciona como "el principal escaparate mundial de las tendencias del transporte de viajeros por carretera y como una cita imprescindible para los profesionales que buscan generar negocio, establecer alianzas y anticiparse a los retos de la movilidad del futuro".