Expofranquicia 2019 reunirá una amplia oferta de enseñas de referencia en belleza y salud corporal

La feria Expofranquicia 2019 reunirá, entre el 4 y el 6 de abril en el pabellón 14 de Ifema, una amplia oferta de enseñas de referencia en belleza y salud corporal, entre gimnasios, peluquerías, centros de estética, cosmética natural, ha informado la organización en una nota de prensa.

Como cada año, Expofranquicia ofrecerá una plataforma de amplia representación para todos aquellos inversores y emprendedores interesados en conocer las distintas oportunidades de negocio que ofrecen más de 20 sectores en exposición y cientos de ideas ajustadas a todos los presupuestos.

"La participación de más de 500 enseñas en expansión activa a lo largo de 250 estands y la asistencia de 15.000 visitantes en cada edición confirman el liderazgo y representatividad de este salón que ofrece al mundo de la franquicia un espacio de gran dinamismo donde realizar contactos eficientes con las mejores garantías de éxito", han señalado.

En lo que se refiere al mundo de la belleza y el cuidado del cuerpo, uno de los sectores de importante presencia en esta edición, los visitantes de Expofranquicia podrán conocer distintos conceptos especializados en peluquería, como Carlos Conde; gimnasios, como L`Orange Bleue Mon Coach Fitness; establecimientos especializados en cuidados corporales y faciales, como Centros Ideal; L'Esthetique; Jaune by María Padilla, o Guinot; en el arreglo y el perfeccionamiento de las cejas, como The Brow Bar; propuestas del cuidado de manos y pies, como D-uñas o Be Beauty, o en el tratamiento del acné, manchas y marcas en la piel, como Geli d'Mora, entre otras, así como la marca Note Cosmetics y su propuesta de cosmética con ingredientes vegetales y minerales.

Además, en el marco de Expofranquicia, los días 4 y 5 de abril se celebrará el Consejo Mundial de Franquicias (World Franchise Council, WFC, https://www.worldfranchisecouncil.net/), que por primera vez trae a España y a Madrid la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), con la participación de 47 asociaciones empresariales de franquicias, en representación de América del Norte, la Confederación Asia-Pacífico, Iberoamérica y Europa, con España como país anfitrión..

SECTOR DE BELLEZA, ESTÉTICA Y GIMNASIOS

Según el informe 'La Franquicia en España 2018, de AEF, en España operan 105 redes de Belleza y Estética, que cuentan con 4.286 establecimientos, una facturación de 710,736 millones de euros y da empleo de 12.273 personas. En cuanto al sector de Gimnasios, los datos de la Asociación señalan que existen 24 centrales; 415 establecimientos, una facturación de 101.623 millones de euros y emplean a 1.828 personas.

El informe también destaca que, durante el ejercicio de 2017, el sistema de franquicias en España ha crecido en todas sus variables. El número de redes se ha incrementado en un 3,8 por ciento, hasta alcanzar un total de 1.348, de las cuales 1.116 son de origen nacional (82,8%) y las 232 restantes (17,2%) proceden de un total de 26 países.

Por lo que se refiere al número de establecimientos operativos, a cierre de 2017 había un total de 74.398 locales funcionando en España, lo que representa un crecimiento del 5,4 por ciento. La facturación se elevó a 27.592 millones de euros, un 2,2 por ciento más que en 2016, y el empleo generado al cierre de 2017 era de 278.951 personas en el conjunto del sistema, lo que equivale a un incremento del 3,7 por ciento.