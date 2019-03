Publicado 02/03/2019 15:09:42 CET

La artista Hao Jingban, ganadora del Premio de Video Arte Fundación Han Nefkens-ARCOmadrid 2019

ARCOmadrid 2020, organizado por Ifema del 26 de febrero al 1 de marzo, mantendrá su voluntad de "innovación e investigación" y volverá a incorporar como tema central un concept, 'It's Just a Matter of Time', desde el que se observarán prácticas artísticas a partir de la obra de Félix González-Torres.

ARCO 2020, según ha explicado su directora, Maribel López, trabajará en torno a un concepto "multifacético", una prueba de sensibilidades "múltiples y complejas". "La feria es un lugar desde el que se puede pensar y la propuesta que presentamos quiere incidir en ese aspecto", ha precisado.

Asimismo, López ha asegurado que no va a hacer "cambios radicales" porque está "muy orgullosa de la feria tal y como está". "La feria es un espejo, un lugar que recoge lo que está pasando en el arte y debe mediar entre galerías, coleccionistas y comisarios", ha explicado.

Los comisarios de 'It's Just a Matter of Time' son el artista Alejandro Cesarco y el director del CA2M Centro de Arte Dos de Mayor de la Comunidad de Madrid, Manuel Segade, quienes se han cuestionado sobre la posibilidad de proyectar una lectura sobre el arte contemporáneo "a partir de una figura que renegaba el principio de autoridad".

Para Segade, Félix González-Torres "es una especie de fondo continuo del arte contemporáneo en el presente". "La historia no es lineal ni progresiva. Una figura como Félix puede ser útil para recomponer historias hacia atrás y hacia delante", ha subrayado.

Durante su intervención, Cesarco ha señalado que van a tratar una obra que genera "mucho respeto, afinidad y un contacto afectivo importante", aunque ha matizado que "genera cierta ansiedad o miedo" acercar a González-Torres. "El proyecto plantea qué información se puede agregar a la obra de Félix a partir de otras obras", ha comentado.

Junto a la sección 'It's Just a Matter of Time', ARCOmadrid 2020 mantendrá los habituales programas de ediciones anteriores. De esta manera, los contenidos artísticos se complementarán con el eje principal de la feria, el 'Programa General', formado por galerías seleccionadas por el Comité Organizador, a los que se sumarán las secciones 'Diálogos', cuyos stands generarán contenidos nuevos y la presentación en profundidad de obra de artistas; y 'Opening', centrada en galerías con una trayectoria de un máximo de siete años.

HAO JINGBAN, PREMIO DE VIDEO ARTE FUNDACIÓN HAN NEFKENS

Por otro lado, la Fundación Han Nefkens ha anunciado que la ganadora de su 'Premio de Video Arte - ARCOmadrid 2019', en colaboración con Matadero Madrid, ha sido la artista Hao Jingban.

La artista ha obtenido el reconocimiento por la "fuerza estética" y la "capacidad de autorreflexión crítica" de su obra 'Beijing Ballroom', en el que rastrea los salones de baile actuales de Pekín hasta las olas de bailes de salón de principios de la década de 1950 y la Revolución post-cultural de finales de la década de 1970.

Hao Jingban recibirá 15.000 dólares para la producción de una nueva obra que se presentará en Matadero Madrid, coincidiendo con ARCO 2020.