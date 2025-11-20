Fenie entrega el título de Mejor instalador Novel 2025 a Carlos Larraz en el marco de Matelec

Carlos Larraz, gana el título de Mejor instalador Novel 2025 en la final del Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores organizada por FENIE en MATELEC - IFEMA

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (Fenie) ha entregado este jueves el título de Mejor Instalador Novel a Carlos Larraz en el marco de Matelec, dentro de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización.

Fenie ha cerrado este jueves una nueva edición de El mundo del instalador con la XVIII edición del Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores, en la que Carlos Larraz ha ganado el título de Mejor instalador Novel 2025, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

El Mundo del instalador ha sido un punto de referencia en la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, donde se han dado cita profesionales, fabricantes, distribuidores, organizaciones empresariales y asociaciones, ha indicado Ifema en un comunicado.

Fenie ha desarrollado en el auditorio del stand jornadas, mesas debate y talleres prácticos durante los tres días de feria que han contado con la participación de visitantes profesionales. En este marco se ha celebrado también la XVIII edición del Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores.

El concurso ha puesto de manifiesto la profesionalidad de las nuevas generaciones de instaladores y el relevo generacional del sector, con la participación de 45 concursantes que han venido acompañados de sus correspondientes tutores.

Además, este año se ha vuelto a contar, también con una cabina demo, igual que en la anterior edición, que ha mostrado de manera clara el resultado final de la prueba y ha ofrecido una destacada presencia a los colaboradores que han participado en el concurso.

Por otro lado, la Federación recibió la visita de Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, y de Manuel García, director general de Política Energética y Minas, quienes quisieron conocer de cerca la dinámica del concurso y la evolución de los instaladores noveles que representan el futuro del sector.

Con este impulso institucional y el ambiente que ha acompañado al mundo del Instalador durante la feria, llegó el momento de conocer a los premiados de la XVIII edición del Concurso de Jóvenes Instaladores, un acto que reunió a profesionales del sector, colaboradores, asociaciones y organizaciones empresariales que no quisieron perderse la cita por excelencia de la feria de Matelec.

El presidente de Fenie, Miguel Ángel Gómez, fue el encargado de clausurar el estand y el Concurso de Jóvenes Instaladores donde ha manifestado que "no es solo una competición, es una experiencia de aprendizaje y de trabajo", además ha agradecido a los premiados

En el acto también estuvo el jefe de Área de la Subdirección General de Centros y Emprendimiento, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Manuel Eduardo Marrero Hernández, que mostró su sorpresa por el relevo generacional del sector.

Y en representación de Matelec, también participó el director ferial, Alberto Leal, quien señaló "el entusiasmo" de las nuevas generaciones del sector de las instalaciones y la "gran profesionalidad" con la que afrontan este reto.

Finalmente, durante la clausura también se hizo entrega de los principales premios del concurco, el primer clasificado, en colaboración con Sonepar, fue para Carlos Larraz López, de la asociación de Apehim (Huesca) representando al C.P.I.F.P. Pirámide.

El segundo clasificado, en colaboración con Fenie y Matelec, fue para Manuel Hidalgo de la asociación de Apieco (Córdoba), representando al I.E.S. Maimónides y el tercer clasificado, en colaboración con SPIT, fue para Hugo Gutiérrez, de la asociación de Apiet Toledo (Toledo), representando al I.E.S. Universidad Laboral de Toledo.

Por otro lado, el Premio a la Mejor Puntuación Teórica, en colaboración con Ledvance, fue para Vítor Sánchez de la asociación Asinec (A coruña) representando al I.E.S. Rosalía Mera.

El Premio al Más Rápido, en colaboración con Fermax, fue para Vasyl Shuba, de la asociación Apietel (León), representando al I.E.S. Asturica Augusta.

Y por último, el Premio al Mejor Compañero, en colaboración con Feníe Energía, fue para Juan Andrés León de la asociación de Asinelte (Tenerife) representando al C.I.F.P. en Valverde.