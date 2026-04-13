La feria de anticuarios, almonedas y galerías de arte Antik celebra este martes una jornada de puertas abiertas

Mañana, martes 14 de abril, se celebra la jornada de puertas abiertas en ANTIK Almoneda. - IFEMA MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antik Almoneda, la feria que reúne propuestas de más de 90 anticuarios, almonedas, galerías de arte y miles de piezas para todos los gustos y bolsillos, celebra este martes una jornada de puertas abiertas con acceso gratuito para todos los visitantes en el pabellón 12 de Ifema Madrid.

La feria tendrá lugar hasta el 19 de abril en horario de 11.30 a 20.30 horas y está dirigida a los amantes de la decoración, la moda, el coleccionismo, la pintura y escultura, la arqueología, la joyería, etc, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Antik Almoneda propone "un fascinante viaje" por objetos de diferentes estilos, épocas y procedencias como art decó, mobiliario, bisutería y joyas, accesorios y prendas de vestir, vajillas, cristalería y cuberterías, libros, alfombras, pinturas y esculturas.

Se suman instrumentos musicales, juguetes de principios de siglo, máquinas de escribir y de fotos, abanicos, bastones, globos terráqueos, cerraduras, postales, libros, candelabros, lámparas, binoculares, bronces, cajas de música, microscopios, plata, porcelana.

Entre los grandes reclamos de esta edición destaca también la exposición 'Music Icons: La memorabilia de las estrellas', con objetos originales de Freddie Mercury, David Bowie, Michael Jackson, Elton John o Rosalía, utilizados en conciertos y videoclips,