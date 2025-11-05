Las ferias Genera y Matelec revelan los proyectos seleccionados en la Galería de Innovación

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ferias Genera y Matelec han revelado, en el marco de la semana de la Electrificación y la Descarbonización, que se celebrará del 18 al 20 de noviembre, los proyectos seleccionados en la Galería de Innovación, un espacio que distingue los avances tecnológicos más destacados en eficiencia energética, energías renovables e instalación eléctrica.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, esta iniciativa ha reconocido un total de 31 proyectos de empresas expositoras y organismos que trabajan en la sostenibilidad, la digitalización y la eficiencia.

El comité de expertos, compuesto por IDAE, Fenie, AFME, Anfalum, A3E, AEE, Anese, ASIT, CIDE, Cogen y UNEF, ha sido el encargado de la evaluación de estos proyectos, teniendo en cuenta su innovación tecnológica, la aplicabilidad de los proyectos, su impacto en la transición energética y su contribución a los objetivos de descarbonización.

Así, en la categoría de energía renovable y fotovoltaica, los seleccionados han sido BauWatch Solar de BauWatch; Asterix-Caesar de Cener; Chargevite OASIS de Chargevite Nergy; FuelGae de Analisis-DSC; Sistemas solares flotantes de Emica Solar; Genergy Power Products de Genergy Power Products; Nylofix Gama Ecoline de Interflex; Suricatoken de Linc-Evolution

Por otro lado, en cuanto a la investigación de un nuevo modelo agrovoltaico, han sido premiados Metal Frame Renovables; Tubo FlexiUV de AISCAN; y Verisafe de Panduit Europe.

Además, para Digitalización y Control de Energía, se ha reconocido a Combi PRO MAX de Toscano Línea Electrónica; Elec Calc: El Motor Inteligente de Trace Software International; Arcbox de Viridian Solar. Serie Smart NB2 de Chintelectrics; Medidor de Energía Multicanal UMG 800 de Cydesa; EnerPilot; CAE Claro de LSF Energía Iberia.

Para Movilidad eléctrica y soluciones industriales, se ha puesto en valor la iniciativa de Tera Nomad 3R de Tera Batteries, Zaptec GO2 de Zaptec; Ventosa Electrónica Grabo XR 18V de Dewalt; Sistema Ogvgrip de Facom (Stanley Black & Decker).

También a Elevah E5 ES Move de Faraone Ibérica; G&S Diesel de Green&Safe Product; Vegetation Management de Norfarming; CTM Smart de Orbis Tecnologia Eléctrica; Viaris City+ PRO de Orbis Tecnologia Eléctrica; PV4Plants de R2M Solution Spain; Fly Fibra de SVELT; TriShot KV de Wiska Systems Iberica.