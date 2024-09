FIAA 2024 abre el registro de visitantes profesionales inscripción previa con descuento hasta el 22 de octubre

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar, FIAA 2024, organizada por Ifema Madrid y que se desarrollará en los pabellones 8 y 10 de su Recinto Ferial, los días 22 al 25 de octubre próximos, ha abierto ya el registro para visitantes profesionales, que será gratuito hasta la víspera de su apertura, el día 21 de octubre, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El preregistro permitirá a los profesionales poder preparar con suficiente antelación su visita, además de participar en su plataforma Live Connect, un espacio de negocio, conocimiento e intercambio de experiencias, que posibilitar que la industria del autobús y el autocar esté interconectada durante el año.

Los profesionales interesados en participar en esta décimo quinta edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, FIAA 2024, pueden hacerlo pinchando aquí .

La inscripción previa, hasta el mismo 22 de octubre, permite conseguir un pase válido para todos los días de la feria, por 3 euros. A partir de entonces, se podrán conseguir las entradas, directamente en taquilla al llegar al certamen, a un coste de 15 euros. Tiene un coste de 3 euros hasta el día 22 de octubre y que el pase será válido.

FIAA 2024 cuenta ya con la participación de los principales fabricantes, como Daimler Buses, Iveco o Volvo; así como destacados miembros de la Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses, Ascabus como Irizar, UNVI, Ferqui, Carbus net, Beulas o Indcar entre casi un centenar de empresas participantes de 14 países.

Por otro lado, FIAA 2024 contará con la visita confirmada de los principales operadores de transporte tanto públicos como privados que dispondrán de una zona dentro de los pabellones destinada a networking con los expositores y donde tendrán lugar jornadas con las empresas municipales de transporte de las principales ciudades españolas y con los Consorcios regionales de transporte de toda España.

Además de la exposición comercial, FIAA acogerá una intensa agenda de jornadas técnicas, entre las que destaca el acto de entrega de los prestigiosos galardones europeos MINIBUS of the YEAR, donde se reconocerá el esfuerzo tecnológico de la industria del autobús, y el premio SUSTAINABLE BUS OF THE YEAR, el primer y único galardón europeo que reconoce la sostenibilidad en el ámbito de los autobuses y autocares que se entregará por primera vez en la Feria.