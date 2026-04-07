Fruit Attraction, distinguida en los III Premios Somos Fanes del Bienestar Integral - IFEMA MADRID

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Somos Fanes del Bienestar Integral ha otorgado un reconocimiento especial a Fruit Attraction por su contribución al bienestar integral a través del impulso del sector hortofrutícola y la promoción de una alimentación saludable, sostenible y accesible.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, los Premios Somos Fanes del Bienestar Integral celebran este año su tercera edición y cuentan con S. M. la Reina Doña Letizia Ortiz como presidenta de Honor, así como con el respaldo del Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes, la Comunidad de Madrid y otras instituciones.

Organizada por Ifema Madrid, Fruit Attraction ha sido reconocida por ser "una de las principales plataformas internacionales del sector, fomentando la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la internacionalización de frutas y hortalizas, pilares esenciales de una dieta equilibrada y de la prevención en salud".

"Su labor no solo fortalece la economía y el tejido empresarial, sino que impacta directamente en la mejora de los hábitos alimentarios de la población, promoviendo el consumo de productos frescos como base de una vida saludable", ha recalcado.

Además, la feria destaca por su capacidad para "generar alianzas estratégicas, promover el intercambio de conocimiento y visibilizar iniciativas basadas en la producción responsable, el compromiso medioambiental y el bienestar social, contribuyendo así a un modelo alimentario más consciente y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

La Gala de los III Premios Somos Fanes del Bienestar Integral, a beneficio de la Fundación Luzón, tendrá lugar el 22 de abril de 2026 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Real Federación Española de Fútbol).