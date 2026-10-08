Fruit Attraction entrega sus Premios al Mejor Stand a Cultivar, Cuna de Platero y Veganic

Fruit Attraction entrega sus Premios al Mejor Stand 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction, organizado por Ifema Madrid y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), ha entregado este jueves los Premios al Mejor Stand 2026, que en sus diferentes categorías han reconocido a Cultivar, Cuna de Platero y Veganic.

En concreto, esa iniciativa, patrocinada por WAH, reconoce la creatividad, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad de las empresas participantes en la feria, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, en la categoría de Mejor Diseño, el premio ha recaído en Cultivar, cuyo espacio expositivo ha destacado por la calidad de su propuesta arquitectónica y visual. Los otros finalistas de esta categoría han sido Herbex y Fortini Group.

El premio al Stand Más Original ha sido para Cuna de Platero, en reconocimiento a una propuesta capaz de combinar creatividad, identidad de marca e impacto visual. En este caso, Fontestad y Patatas Lázaro han resultado finalistas.

Por su lado, Veganic ha recibido el premio en la categoría de Stand Más Sostenible, gracias a un espacio concebido bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. Los otros dos finalistas han sido Semillas Fitó y Smurfit Westrock.

El jurado ha estado compuesto por profesionales de reconocido prestigio de los ámbitos del diseño, la arquitectura, la gastronomía, la comunicación y el sector ferial.

Han integrado el mismo Romina Barbieri Petrelli (Estudio de arquitectura Ro Barbieri); Felipe Medina (secretario general técnico de Asedas); Rodrigo de la Calle (chef); Esther Sánchez Lastra (ESL Diseño de Interiores); Sofía Alonso (diseño ferial de Ifema Madrid); Daniel del Toro (cocinero y comunicador gastronómico); Santiago Quiroga, director de Calidad, Sostenibilidad y Compliance de Ifema Madrid); Joana Gutiérrez (manager de Calidad y Sostenibilidad de Ifema Madrid), y Luis B. Martín (director técnico de Fepex).

Con estos premios, Fruit Attraction busca reforzar su apuesta por "impulsar la innovación, el diseño y la sostenibilidad como elementos clave para la evolución del sector y para mejorar la experiencia de los profesionales que visitan la feria".