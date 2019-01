HIP-Horeca Professional Expo recibe el premio Cubi 2018 al Impulso Gastronómico

Publicado 18/01/2019 16:23:40 CET

La Federación Española de Cocineros y Reposteros (FACYRE) ha otorgado a HIP - Horeca Professional Expo el premio 'Impulso Gastronómico', en la III edición de los Premios Cubi Excelencia Gastronómica, ha informado Ifema en un comunicado.

Se trata de un evento que reconoce la labor de importantes personalidades que han trabajado a favor de la gastronomía española sin estar vinculados directamente con esta.

Los #PremiosCubi reconocieron el trabajo de profesionales de diferentes áreas como la economía, la investigación científica, la salud y la sostenibilidad entre otras y en la que se dieron cita multitud de chefs, empresarios y medios de comunicación vinculados con el impulso de la gastronomía de nuestro país como Joan Roca, Mario Sandoval, Óscar Velasco, Ana Rosa Quintana, Ramón Freixa, Diego Guerrero, Pedro Larumbe, Pepa Muñoz o Ricardo Sanz.

HIP ha recibido este reconocimiento por ser el evento más innovador del canal Horeca. Desde la celebración de su primera edición en 2017, HIP se ha convertido en la cita profesional de referencia del sector de la hostelería en España gracias a su planteamiento disruptivo centrado en la innovación, tendencias, productos y soluciones específicas para cada uno de los segmentos del canal.

En el marco de HIP, se celebra Hospitality 4.0 Congress, el mayor congreso HORECA a nivel internacional de tendencias y nuevos conceptos de negocio que reúne a más de 400 expertos de todo el mundo.

Los premios Cubi a la excelencia gastronómica son otorgados anualmente desde 2016 por la Federación de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), con el propósito de reconocer la labor de personas y entidades que han destacado por su contribución a la gastronomía desde otros sectores como la economía, la comunicación, el derecho, o la solidaridad, entre otros.

Manuel Bueno, director de HIP y Albert Planas, Director General de Nebext recibieron el premio de manos de Óscar Velasco, chef del restaurante Santceloni de Madrid, que cuenta con dos estrellas Michelín.

"Es un honor y estamos muy agradecidos por este premio. Hemos conseguido que HIP sea una plataforma de innovación para el sector con tres días sin precedentes de transformación, casos de éxito, modelos disruptivos, financiación, y mucho networking. Este galardón es un importante estímulo a la hora de seguir trabajando para poder identificar las necesidades y retos a los que se enfrentan la industria y significa el reconocimiento a la labor de todo nuestro equipo", ha manifestado Manuel Bueno, director de HIP.

Albert Planas, director General de Nebext, ha destacado que "la implicación de las asociaciones profesionales y empresariales, el respaldo de prestigiosas entidades educativas como el Basque Culinary Center y el apoyo institucional recibido por parte del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han sido muy importantes para que HIP juegue un papel imprescindible en el proceso de transformación del mundo de la hostelería".

Gracias a todos los partners, expositores, ponentes, asociaciones, instituciones, medios de comunicación y sobre todo a los empresarios y profesionales que nos visitan y afrontan este momento clave de transformación, nuevos retos y oportunidades para el sector Horeca"

El evento coorganizado por NEBEXT e IFEMA, cerró su segunda edición con un incremento del 31 por ciento con más de 17.000 visitantes profesionales y un impacto económico de más de 24 millones de euros en la ciudad de Madrid.

Ahora, encara su tercera edición los próximos 18, 19 y 20 de febrero de 2019 en IFEMA (Madrid) bajo el lema: "Are you in? Bienvenido a la era digital Horeca", como late motive para impulsar la transformación digital de los negocios de hostelería.

Este año ampliará su zona expositiva a 3 pabellones, con una capacidad de 33.000 m2 y más de 400 firmas expositoras. Además incluirá importantes novedades, por un lado se dedicará un espacio especial para el vino, el Horeca Wine Show donde se tratara el mundo del vino desde el punto de vista de negocio para el restaurador a través de la optimización de su carta de vinos, técnicas de venta, servicio y generación de experiencia al cliente.

Por otro lado, Hotel Trends, la cumbre anual para el sector hotelero, crece en contenidos con una agenda de tres días.