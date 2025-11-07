Ifema Madrid apostará por el Palacio de Congreso de la Castellana si le "salen los números"

El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo en el Meeting Place, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid apostará por hacerse con el Palacio de Congresos de la Castellana si le "salen los números" y ha advertido de que no harán ofertas que "pongan en riesgo la economía" del Recinto Ferial.

Lo ha asegurado en Desayunos Madrid de Europa Press el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, al ser preguntado por si continúa con su voluntad de hacerse con este espacio para el que el Gobierno central aprobó en mayo 1.279 para su reforma y explotación.

"Lo que sí es una pena es que el Palacio de Congresos cayese en manos de empresas que no son españolas y que sean extranjeras, pues sería una competencia directa para nosotros", ha advertido De los Mozos.

Es por ello, que ha insistido en que cuando "salga a final" la oferta, si "salen los números", Ifema Madrid irá a por ello, pero que si no salen no lo harán. Ha defendido que su responsabilidad es "salvaguardar los números" y que por ello en ningún caso se harán "ofertas que pongan en riesgo la economía" de la institución ferial.

Preguntado por si tienen la mirada fijada en otros lugares de la capital para su ampliación más allá de Valdebebas, ha indicado que si ven "oportunidades de negocio y superficie" se estudiará y luego el Comité Ejecutivo decidirá.

"Yo creo que en el 'business' nunca hay que ser cerrado, hay que ir viendo, pero no hay que perder nunca cuál es nuestro 'core business'. Nuestro 'core business' es ayudar a desarrollar la economía de Madrid y de España. Somos la capital de España, simplemente por eso", ha zanjado.