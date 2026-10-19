Intergift 2027 confirma la presencia de las principales firmas para la sección Editores Textiles

Intergift 2027. - IFEMA MADRID

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Intergift ha comenzado la comercialización de su próxima edición y ya cuenta con la participación de las principales empresas del sector para su área de Editores Textiles, uno de los espacios más emblemáticos y consolidados de la Feria Internacional de la Decoración y el Regalo.

La convocatoria, que celebrará su 88ª edición del 3 al 6 de febrero de 2027 en Ifema Madrid, supera ya las 150 marcas confirmadas, una cifra que seguirá creciendo durante las próximas semanas con nuevas incorporaciones.

Con más de ocho décadas de trayectoria, Intergift se ha consolidado como el principal punto de encuentro para los profesionales de la edición textil, decoración, el interiorismo y el regalo, informa Ifema Madrid.

Dentro de esta propuesta, el área de Editores Textiles, que se ubicará nuevamente en el pabellón 1 del Recinto Ferial, constituye uno de los grandes referentes de la feria, reuniendo cada año a empresas especializadas en tejidos decorativos, papeles pintados, revestimientos y soluciones destinadas a proyectos residenciales, hoteleros y contract.

Entre las empresas que ya han avanzado su participación figuran firmas de referencia como Yutes, K.P., Lizzo, Pepe Peñalver, Alhambra, Coordonné, Dolz Colección, Pepa Pastor, Casamance Group, Le Murier, Grupo Lamadrid, Les Créations, CJM, Costa Este, Santa Amalia Decoración, Aldeco, Palau Decor, KA International, Santos Monteiro, Iberostil, Carmina Sanz-CS by Baldaquin, y Evo Fabrics.

También estará presente Pepe Barrientos, CR Class, N.V. Fabrics & Wallpapers, Paula Alegría, Pedro Tavares Têxteis, Kaymanta y Karaventura, entre otras compañías especializadas que contribuirán a conformar una oferta de alto valor para los profesionales de la prescripción, la decoración y el diseño de interiores.

Como novedad para la próxima edición, la Feria ampliará su alcance tradicional con la incorporación de Soluciones para el Interiorismo, un nuevo espacio concebido para ofrecer una respuesta más completa a las necesidades del profesional.

A la oferta habitual de textiles decorativos, papeles pintados y revestimientos murales se suman pavimentos, revestimientos técnicos, nuevos materiales y otras propuestas orientadas al desarrollo integral de proyectos de interiorismo.

Esta oferta complementaria se localizará en el Pabellón 3, junto al área Home & Design, con el fin de favorecer nuevas sinergias entre empresas vinculadas al equipamiento, diseño e interiorismo de espacios.

De esta forma, la próxima edición de Intergift estructurará su oferta en torno a cuatro grandes áreas: Editores Textiles y Soluciones para el Interiorismo, Home & Design, Deco y Gifts, configurando un recorrido especializado que facilitará la identificación de proveedores, novedades y oportunidades de negocio para los distintos perfiles profesionales visitantes.

Además de su propuesta comercial, Intergift volverá a acoger diferentes actividades dirigidas al profesional, entre ellas el III Concurso de Mejores Proyectos de Interiorismo, la II Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid y diversos encuentros sectoriales que contribuirán a generar nuevas oportunidades comerciales y de networking.

La 88ª edición de Intergift se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027 en Ifema Madrid. Las empresas interesadas en formar parte de Intergift pueden solicitar su participación como expositor a través de la web de la feria.