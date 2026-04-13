Intergift apuesta por el color azul en su nueva identidad visual para la edición del 3 al 6 de febrero de 2027

Intergift renueva su identidad visual para la edición de 2027 - IFEMA MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Intergift, la Feria Internacional del Regalo y la Decoración, organizada por Ifema Madrid, apuesta por el color azul en su nueva identidad visual para su próxima edición que se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027.

La renovación responde a la evolución de la Feria, que actualmente presenta una propuesta "más diversa y conectada" con las necesidades del mercado profesional, en un único encuentro anual, que reúne a todos los agentes clave de esta industria en un mismo espacio, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Intergift 2027 articula su oferta en torno a cuatro grandes áreas, editores textiles, Home&Design, Deco y Gifts, con una estructura que refleja "la diversidad" de sectores presentes en la feria y refuerza su papel como "punto de encuentro" para empresas y profesionales de la edición textil, el diseño de interiores, la decoración y el regalo.

Uno de los elementos centrales de la nueva identidad es la pastilla azul del logo, concebida como "metáfora de una habitación" dentro del plano de una casa. "La imagen remite a un espacio común en el que todos los sectores de Intergift tienen su lugar, y expresa de forma visual una idea de conjunto, integración y negocio", ha informado Ifema.

El nuevo azul, asociado a Intergift, aporta "solidez y un posicionamiento claramente orientado al entorno B2B". Además, la paleta cromática que acompaña a esta identidad visual, basada en la separación complementaria de este color, construye "una imagen equilibrada, contemporánea y fácilmente reconocible".

La actualización de la imagen forma parte de una edición 2027 que llegará acompañada de nuevas propuestas para el sector. De esta forma, Intergift reafirmará así "el valor de su cita anual como espacio clave para anticipar tendencias, descubrir nuevas propuestas y generar oportunidades de negocio dentro del calendario profesional".