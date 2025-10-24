Más de 100 actividades componen el programa de la primera edición de Expo Sagris

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 actividades componen el programa de las primera edición de Expo Sagris, la feria que busca acercar el campo a la ciudad del 6 al 8 de noviembre.

El encuentro, organizado por Ifema Madrid y promovido por ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible), busca permitir a profesionales, familias, escolares e instituciones descubrir el valor esencial del campo en nuestra vida cotidiana, recoge la institución ferial en un comunicado.

El Salón de la Agricultura y la Ganadería reunirá durante tres jornadas a "todo el ecosistema agroalimentario" en un programa que combina foros, aulas didácticas, plazas temáticas, talleres y experiencias sensoriales.

Se debatirá sobre los principales retos y oportunidades del sector, y se presentarán innovaciones tecnológicas, casos de éxito y propuestas de futuro para "garantizar un medio rural vivo, sostenible y competitivo".

Entre los ejes destacados, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), patrocinador principal, presentará el programa Cultiva, impulsará la jornada 'Ser agricultor y ganadero es rentable' en el foro patrocinado por McDonald's, y promoverá la educación en consumo responsable con el taller contra el desperdicio alimentario. Expo Sagris también cuenta con el apoyo de Cajamar, como patrocinador oro, consolidando su compromiso con el desarrollo del entorno rural.

La Plaza de la Tecnología mostrará aplicaciones reales de la innovación en el campo: desde drones para tratamientos fitosanitarios hasta talleres de IA aplicada a la agricultura, con la participación de AEPLA, la Asociación de Agricultura de Conservación Suelos Vivos y la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba y otras entidades punteras. También se exhibirán iniciativas sobre la protección del suelo y el cambio climático.

La formación y el relevo generacional ocuparán un lugar central, con espacios educativos como Kids&Agro y proyectos promovidos por ASAJA, COAG, UPA, FEPEX o ANOVE, que apuestan por una educación agroalimentaria desde la infancia, la visibilidad de la mujer rural o la creación de oportunidades para jóvenes.

El componente cultural y sensorial se vivirá a través de catas, degustaciones y experiencias inmersivas organizadas por interprofesionales del vino, la carne, el aceite de oliva, el foie gras o los productos lácteos, así como recreaciones de invernaderos y almazaras en funcionamiento. Cooperativas Agro-alimentarias de España también tendrá una presencia destacada, con talleres, presentaciones y actividades para todos los públicos.

Además, Expo Sagris será el escenario de entrega de galardones que reconocen el talento, la innovación y la sostenibilidad en el ámbito rural, como el XI Premio Joven Agricultor de ASAJA, los premios a la mejora vegetal de ANOVE, y los Premios Sostenibles por Naturaleza de UPA.

Expo Sagris tiene a ALAS como asociación promotora que agrupa a ASAJA, AEAC.SV, COAG, FEPEX, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, además de AEPLA, ANOVE y Foro Interalimentario, que forman el Comité Organizador del Salón junto a Agroforestales, AMETIC a través de su grupo de trabajo AgriFood Tech, Fenacore y FIAB.