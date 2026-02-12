Medio millar de estudiantes y recién titulados de Formación Profesional compiten en SpainSkills 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medio millar estudiantes y recién titulados de Formación Profesional (FP) de todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla competirán del 24 al 28 de febrero en la competición nacional SpainSkills, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Se trata de un certamen bienal organizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el que más de medio millar de participantes, clasificados tras vencer en sus competiciones regionales, competirán en 31 modalidades distintas de competición y tres modalidades de demostración, en las que tendrán que poner a prueba sus destrezas técnicas y prácticas.

Los ganadores de cada categoría serán los representantes españoles en las competiciones internacionales EuroSkills y WorldSkills, que se celebrarán en Düsseldorf y Shangai, respectivamente. La gala de inauguración tendrá lugar el próximo 24 de febrero a las 16 horas y será el pistoletazo de salida a tres intensos días de competiciones que se desarrollarán los días 25, 26 y 27 de febrero en los pabellones 12, 14 y 14.1.

El público podrá asistir esos días desde las 10 horas hasta las 20 horas todos los días salvo la última jornada, que concluirá a las 19 horas. La gala de clausura, en la que se celebrará la entrega de las medallas a los ganadores, se celebrará el 28 de febrero a las 11 horas.

Este certamen supone un medio para estimular a alumnos, profesores y empresas, ya que permite a los estudiantes mostrar sus competencias reales en el mundo laboral y les otorga un reconocimiento académico a través de una competición que les motiva a esforzarse para alcanzar sus metas, mejorando su aprendizaje y sus técnicas.

Además, es una ventana para que empresas y público comprueben el talento y las habilidades que desarrolla el alumnado de Formación Profesional, y una vía de intercambio de experiencias y adquisición de nuevas técnicas entre los propios contendientes. Por otro lado, al premiar a los mejores en cada categoría, se subraya la importancia de la excelencia en la formación profesional.

DESDE 1947

Nacido en 1947 en Madrid bajo el nombre de Concurso Nacional de Formación Profesional, este certamen arrancó con la participación de cerca de 4.000 jóvenes de una docena de oficios mecánicos y dio origen a las competiciones internacionales que fueron impulsadas en los años 50 por España, donde se celebraron las seis primeras.

Las 31 modalidades de competición y las tres modalidades de demostración que participarán en SpainSkills 2026 son Mecatrónica, Diseño mecánico CAD, CNC Fresado, Soldadura, Reparación de carrocería, Fontanería y calefacción, Electrónica, Desarrollo web, Instalaciones eléctricas, Control industrial, Ebanistería, Carpintería, Floristería, Peluquería, Estética, Tecnología de la moda, Tecnología del automóvil, Cocina, Servicio de restaurante y bar, Pintura del automóvil, Jardinería paisajística, Refrigeración y aire acondicionado, TIC Administración de sistemas en red, Atención sociosanitaria, Escaparatismo y Panadería.

Asimismo, habrá Tecnología de vehículos pesados, Animación 3D y juegos, Cloud computing, Recepción hotelera, Sistemas robóticos integrados, Farmacia y parafarmacia, Robótica colaborativa y Energías renovables.