Motortec acogerá los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRES) - Motortec acogerá la quinta edición de los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa, un certamen que visibiliza proyectos de empresas del sector que promuevan una transformación hacia una economía más verde, digital e inclusiva.

Unos galardones que vuelven a ser convocados por las principales agrupaciones empresariales del sector, la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción, Ancera, junto con las asociaciones de talleres Cetraa y Conepa, ha informado la institución ferial en un comunicado.

La entrega tendrá lugar el 16 de diciembre de 2025, en Ifema Madrid, en la tradicional Copa de Navidad que Motortec ofrece al sector. La próxima convocatoria del certamen tendrá lugar del 7 al 10 de abril de 2027.

COMPROMISO SOSTENIBLE DEL SECTOR

Con esta quinta edición, los Premios se consolidan como "un referente en el reconocimiento del compromiso sostenible del sector, destacando y visibilizando el esfuerzo colectivo de las empresas por avanzar hacia un modelo más competitivo, responsable y comprometido con el futuro".

Tras cuatro exitosas ediciones, se han recibido más de un centenar de candidaturas de proyectos transformadores que han demostrado que la posventa es "sinónimo de responsabilidad y progreso".

Los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa están dirigidos a empresas fabricantes de recambios, distribuidores y talleres de reparación y empresas de mantenimiento y reparación de automóviles que fomenten la sostenibilidad en sus actividades.

En esta ocasión, se otorgarán un total de once galardones a aquellos proyectos o iniciativas realizadas durante 2024 y 2025, que hayan generado un impacto positivo en diversas categorías.

La primera de ellas sería Impacto en el entorno, que reconocerá proyectos relacionados con el uso de recursos naturales, disminución de las emisiones e impulso de economía circular. Impacto en las personas será para iniciativas o proyectos relacionados con impactos positivos en el empleo, en la comunidad y en el consumidor. Innovación sostenible distinguirá proyectos relacionados con el uso de la tecnología para generar un impacto positivo en las personas y en el entorno.

Además, se volverá a hacer entrega de un Premio especial MicroPyMe a una sola empresa de entre 1 y 10 trabajadores, que impulse la sostenibilidad en sus operaciones.

Como novedad, se incorpora el Premio a las iniciativas de 'Aliados estratégicos de la posventa', un reconocimiento que surge "como consecuencia del amplio y diverso conjunto de actores que acompaña el sector, y que busca visibilizar la labor de aquellas empresas de servicios tecnológicos o de formación que tienen un papel esencial en la transformación sostenible de la posventa".

PLAZO Y PROCESO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde el lunes 8 de septiembre hasta el viernes 17 de octubre. Las candidaturas deberán presentarse a través del formulario proporcionado en la página web de los premios, incluyendo especificaciones sobre el tipo de empresa y la categoría a la que se presenta el proyecto.

Para hacer aún más especial esta quinta edición, los premios incorporan una dimensión solidaria gracias al inicio de una colaboración a largo plazo con la ONG Karit, enfocada a contribuir en la creación de una escuela de mecánicos para jóvenes en Burkina Faso, con el objetivo de proporcionar formación de calidad y posibilitar una salida profesional para jóvenes sin recursos en situación de extrema vulnerabilidad.