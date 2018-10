Palomo Spain, Ágatha Ruiz de la Prada y Juan Vidal, entre los diseñadores de la 68ª MBFWMadrid

Publicado 05/07/2018 11:32:41 CET

Palomo Spain, Juanjo Oliva, Ágatha Ruiz de la Prada y Juan Vidal serán algunos de los 47 diseñadores de la 68 Mercedes Benz Fashion Week Madrid, el gran evento de promoción de la moda española, organizado por Ifema, que se celebrará del 6 al 11 de julio en la Feria de Madrid y otros escenarios de la ciudad.

El programa de esta edición reunirá las presentaciones y desfiles de 47 destacados creadores y marcas españolas. El día 6 de julio arrancará la jornada con actos en diversos lugares de la capital, por invitación directa de la marca, a cargo de Pilar Dalbat, Oteyza o Schlesser.

Además, en la misma jornada se celebrará la tercera edición de UNDRESS by Desigual, un espacio de encuentro localizado en esta ocasión en Medialab Prado en el que se debatirá y ahondará en cómo la libertad de expresión estética de las nuevas generaciones están influyendo en el mundo de la moda, así como en la revitalización de los oficios de moda. Además se podrá ver in situ el trabajo de varios profesionales artesanos.

Asimismo, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, la ciudad contará durante estos días con diferentes actividades en torno a la creación y las nuevas tendencias. La Comunidad de Madrid contribuye apoyando en esta ocasión a dos diseñadores, Juan Vidal y Duarte, que exhibirán sus creaciones en la Real Casa de Correos de Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, en la tarde del 11 de julio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, en el marco de su programa Madrid Capital de Moda (MCDM), ha instalado una pantalla en la plaza de Margaret Thatcher, esquina con Paseo de la Castellana, desde la que se podrá seguir en directo la programación de esta nueva edición de MBFWMadrid.

Como novedad, serán los jóvenes talentos de Samsung EGO los que abrirán el sábado 7 el programa de desfiles en el pabellón 14.1 de Ifema. La apertura de la 25 edición del programa correrá a cargo de Constanza+Lab, ganadora de la pasada edición del Samsung EGO Innovation Project, a la que seguirán las creaciones de ocho jóvenes diseñadores quienes aportarán su nueva mirada sobre la moda.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada será la encargada de abrir el programa general de la 68ª edición de MBFWMadrid, el domingo 8 de julio a las 11.30 horas en la Sala Mercedes-Benz, en el pabellón 14.1 de IFEMA.

Entre las novedades de los diseñadores consagrados destacan, entre otras, el estreno de La Condesa en el pabellón 14.1; la vuelta al programa general de la pasarela de Roberto Torretta y Menchén Tomás; el regreso de Pedro del Hierro a Ifema; el desfile de Palomo Spain, tras haber ganado recientemente el premio VOGUE Who's on Next 2018; la presentación, por primera vez en pasarela de la colección textil estival de Miguel Marinero.

Por otro lado, MBFWMadrid presenta un interesante programa off, que entre otras actividades incluye la charla coloquio que impartirá la prestigiosa periodista Jessica Michault, dirigida a los diseñadores participantes en la pasarela, sobre la importancia de las digitalización en la moda para reforzar el negocio y la internacionalización de sus marcas, que tendrá lugar en el hotel Only YOU Atocha, uno de los hoteles oficiales de esta convocatoria.

Asimismo, en el marco de esta edición de MBFWMadrid, esta pasarela e Ifema rendirán homenaje al periodista Jesus María Montes-Fernández con motivo de su 25 aniversario en el mundo de la moda, el día 9 de julio, a las 20.15 horas en el pabellón 14.1 de Feria de Madrid.

PREMIOS LA MEJOR COLECCIÓN, MEJOR MODELO Y MEJOR LOOK

MBFWMadrid 2018 es de nuevo la plataforma elegida por grandes marcas como Mercedes-Benz, L'Oreal Paris y Samsung para premiar a los nuevos y destacados diseñadores de la moda española.

Con el patrocinio de L'Oreal Paris, se elegirá al mejor diseñador consagrado, el mejor beauty look y a la mejor modelo. Mercedes-Benz seleccionará al creador emergente más destacado en esta edición con su premio Mercedes-Benz Fashion Talent y Samsung presentará en pasarela el proyecto ganador de la última edición del Samsung EGO Innovation.