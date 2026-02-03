La Pasarela de Momad combinará desfiles y ponencias para fijar tendencias y analizar el futuro de la moda

La Pasarela de MOMAD combinará desfiles y ponencias para establecer tendencias y analizar el futuro del sector moda - IFEMA MADRID

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, volverá a acoger una nueva edición de la Pasarela de Momad, un espacio que integrará desfiles y contenidos profesionales para ofrecer una visión completa del sector desde la creatividad, el retail y la innovación.

La programación de la Pasarela se desarrollará del 5 al 7 de febrero en el Pabellón 10 del Recinto Ferial de Ifema Madrid, según ha recordado la institución ferial en un comunicado.

A lo largo de las tres jornadas, combinará propuestas creativas sobre la pasarela con un programa de charlas y mesas redondas orientadas a abordar los principales retos y oportunidades del sector moda.

La programación incluirá un completo calendario de desfiles, con la participación de diseñadores y marcas, así como propuestas institucionales y territoriales. Entre ellos, las nuevas tendencias protagonizadas por Málaga de Moda y Castilla y León, además de la participación de firmas y entidades como MUBRI-Mujeres Brillantes España o la Asociación ADA.

Por su lado, el programa de ponencias y mesas redondas se centrará en los principales retos del sector, como la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), el e-commerce y el uso de datos para la toma de decisiones, la Inteligencia Artificial aplicada a la moda, el estado de la ciberseguridad en el retail, o el branding y la construcción de la identidad de marca.

Estas sesiones contarán con la participación de profesionales y expertos como Sonia Boost, estratega en Marketing e IA y CEO de Sprint to Growth; Marta Maté, diseñadora de moda y directora creativa de la firma Santamarta; Inma Aznar Brussel, periodista experta en moda y lujo; Jesús Reyes, periodista experto en moda y lujo; o David García Uslé, director ejecutivo del Clúster Catalán de la Moda ( MODACC ) y de la Agrupación Española del Género de Punto (AEGP), entre otros.

También participarán representantes del Centro Superior de Diseño de Madrid y habrá una mesa redonda promovida por ModaEspaña, con la participación de Mar Melero y Domingos Esteves, cofundadores de la consultora FWD Advisors, que aportarán en una mesa redonda su visión transversal del momento actual de la industria.

Asimismo, Romanian Designers participarán en este programa de actividades de la Pasarela de Momad con la presentación de nuevas colecciones de nueve diseñadores rumanos, que exhibirán tendencias únicas unidas a la tradición, diseño contemporáneo y expresión.

La celebración de Momad del 5 al 7 de febrero de 2026, junto a Intergift y Bisutex, refuerza una convocatoria conjunta para conectar el universo lifestyle y convertirse así en la convocatoria ineludible para los profesionales del sector.