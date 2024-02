Peter Sposito Studio gana el premio Mercedes-Benz Fashion Talent y presentará su colección en México

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La firma Peter Sposito Studio se ha alzado con el premio 'Mercedes-Benz Fashion Talent' como la mejor colección emergente y presentará su colección en México.

En la penúltima jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, celebrada en Ifema y dedicada a los talentos emergentes, se ha proclamado vencedor como "mejor firma novel" este diseñador zamorano con su colección 'The RTW Couture', que destaca por ser una representación estética de la vida, ha informado Ifema en un comunicado.

Con su propuesta, Sposito se ha impuesto entre las nueve candidatas al galardón, que han desfilado este domingo 18 de febrero. Aunque, según ha destacado, no se esperaba ganar.

"Esta colección la hice para mí, para disfrutarla y la verdad es que no me esperaba ganar. Es la propuesta con la que me he sentido más honesto, con la que más me he abierto interiormente. Espero que sirva para conocer realmente lo que es Peter Sposito Studio. ¡Ahora a seguir creando!", ha declarado emocionado el diseñador al término de la entrega del premio.

DISEÑADOR MUY COMPLETO CON GRAN 'STYLING'

La propuesta del Peter Sposito Studio se sumerge en la esencia de la vida: nacer, crecer, adaptarse y morir, representando estas etapas a través de las estaciones del año.

Cada prenda cuenta "una historia única", con el objetivo de la colección de "saborear cada momento", valorando los pequeños detalles, el afecto y la libertad, animando a ser la mejor versión de uno mismo.

Peter Sposito Studio se suma así a la cantera de ganadores de Mercedes-Benz Fashion Talent y la estela de grandes nombres como Ernesto Naranjo, Dominnico, David Catalán u Outsiders Division, que siguen sorprendiendo con su creatividad y talento.

Gracias al galardón, el diseñador podrá desfilar en Mercedes-Benz Fashion Week México, pasarela que ya han conquistado antiguos vencedores de este certamen como Pepa Salazar (2013) y Aitorgoikoetxea (2023).

De esta manera, la marca de la estrella acompañará al premiado en la que será su primera experiencia internacional y así dar a conocer su firma al otro lado del charco.

Su colección ha "cautivado" al jurado de esta edición, compuesto por Maite Casademunt, directora creativa y presidenta de Lola Casademunt; José Juan Rodríguez y Francisco Casado, estilistas; Isabel Basaldúa, directora creativa en La Tecnocreativa; y Raquel Peláez, subdirectora de S Moda.

Los expertos han destacado que se trata de un diseñador "muy completo" que ha presentado cuatro colecciones en una, pero sin perder "coherencia y solidez". Además de un patronaje y confección impecable, y un gran 'styling'.

EL 'WESTERN' MEXICANO PISA FUERTE

La jornada dedicada al talento emergente ha culminado con el desfile de Toronero, la firma internacional invitada proveniente de MBFWMéxico.

El dúo creativo formado por David Hernández y Emilio de Anda en 2016 ha cautivado al público con sus diseños 'western', inspirados en la herencia del México antiguo, con inclusiones de elementos urbanos.

En la 79ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la marca de la estrella ha celebrado 25 entregas dando nombre a la pasarela nacional más importante, con lo que han dicho "reforzar su alianza con el sector", consolidándose así como uno de los "principales actores" de la industria de la moda a nivel nacional e internacional.