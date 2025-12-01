PMG Promogift tendrá activa su plataforma digital LIVE Connect hasta el 12 de febrero

Archivo - PMG Promogift 2026 activa su plataforma digital LIVE Connect. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

PMG Promogift, el Salón Internacional del Regalo Promocional organizado por Ifema Madrid del 12 al 14 de enero en el Pabellón 12 de su Recinto Ferial, vuelve a habilitar su plataforma digital LIVE Connect, que estará activa hasta el próximo 12 de febrero, ha apuntado Ifema Madrid.

En esta ocasión, se trata de una renovada LIVE Connect, con nuevas funcionalidades, que facilitarán no sólo a los expositores, sino también a los visitantes profesionales su presencia en la feria, que fue presentada ya el pasado 4 de diciembre de forma virtual a las empresas que han confirmado hasta el momento su participación en la próxima edición del salón.

Una plataforma que, según Ifema Madrid, facilita una relación profesional entre la oferta y la demanda del sector de la Publicidad a Través del Objeto, PTO. Entre sus funcionalidades estarán nuevas opciones para descubrir las propuestas de los expositores, consultar información de las empresas participantes y mejorar la planificación previa.

En cuanto a los visitantes profesionales, pueden también programar su visita con suficiente antelación, consiguiendo de este modo un mejor aprovechamiento de su participación, entre otras funcionalidades.

Otras ventajas son la posibilidad de tener visibilidad de la compañía en el Catálogo de Expositores, generar una base de datos propia de visitantes y potenciales clientes mediante el escaneo de pases, o acceso gratuito para hasta 10 usuarios, entre otras.

Los expositores ya tienen las invitaciones disponibles para acceder a esta plataforma digital en la Zona Expo de la página web de la feria. Para cualquier duda relacionada con la operativa del LIVE Connect, se pueden dirigir a Atención al Cliente atencionalcliente@ifema.es o al +34 91 722 30 00.

Para la configuración se cuenta una vez más con el respaldo de las dos agrupaciones empresariales del sector, AIMFAP (Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales) y FYVAR (Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales).