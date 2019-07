Premier, el Gran Viaje llevará la mejor música remember y el ambiente más exclusivo a Ifema

Publicado 10/07/2019 20:27:07 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito cosechado por La Gran Quedada el pasado mes de febrero en Las Ventas, Premier propondrá a los amantes de la mejor música remember un auténtico viaje a los mejores momentos de su vida con Premier: El Gran Viaje, ha informado Ifema en un comunicado.

La fiesta tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en Ifema y contará con las actuaciones en directo de grupos míticos del pop y el dance de los años 90 y los 2000.

Premier, El Gran Viaje será un día mágico para reencontrarse con los amigos del colegio, con los compañeros de la universidad o con la panda del barrio para rememorar los momentos más inolvidables: el viaje de fin de curso, la semana blanca en Sierra Nevada o los fines de semana de marcha en sesiones míticas como But, Elite o Pachá.

Por el escenario de Premier, El Gran Viaje pasarán formaciones y solistas clave del dance de ambas décadas como Sylver ('Turn the tide'), Jessy ('Look at me now'), Tina Cousins ('Pray'), John Wesley ('Lover why') y The Kid ft. Noemi ('Stay with me'), así como el grupo pop Los Fresones Rebeldes ('Al amanecer') y un homenaje muy especial a la banda madrileña Los Nikis.

Además de actuaciones en directo, la música se prolongará desde las 20.00 horas hasta las 06.00 horas, con el dj set especial Premier, que contará con Álvaro Peña, Álvaro Scratch, Andrés G. Dorado, Armando Vázquez, Carlos Batista, Jumper Brothers, Kike Verdeal, Marcos y Raffy del Moral.

LA ZONA VIP MÁS EXCLUSIVA VISTA HASTA AHORA

Las entradas para el que será uno de los eventos del otoño en Madrid se pondrán a la venta el próximo 16 de julio a través de la web www.elgranviajepremier.com y en entradas.ifema.es.

El evento contará con la zona VIP más exclusiva de la historia, con una producción y un atrezzo tan sorprendente que transportará al público a un auténtico viaje físico y en el tiempo. Un área exclusiva con servicio personalizado en cada reservado y muchas ventajas para vivir El Gran Viaje como un auténtico VIP:

Así, quien desee adquirir sus entradas podrá optar entre diferentes tipos de reservados VIP y también habrá entradas sin reservado que darán acceso a la pista de baile del concierto. Las primeras 500 entradas salen con un precio promocional de 25 euros.