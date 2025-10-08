Los Premios Liber 2025 se entregan este miércoles en una gala en el Centro Cultural Conde Duque

Archivo - La escritora, periodista, y premio nacional de las Letras, Rosa Montero - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), junto a Ifema Madrid, entregará este miércoles los Premios LIBER 2025 durante una gala en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid (20.00 horas), en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro que este año se celebra en Ifema Madrid del 7 al 9 de octubre.

En esta edición, serán reconocidos la escritora Rosa Montero, el periodista cultural y Antonio Martínez Asensio, la película 'Pedro Páramo' (Netflix), la Biblioteca Jaume Fuster (Barcelona) y la Librería Serendipia (Ciudad Real), son algunos de los premiados en esta edición.

El acto contará con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, así como el embajador de Chile en España, Javier Velasco Villegas, en representación del país invitado de honor de la edición de este año, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

También está previsto que acudan la secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el español en el Mundo, la concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y representantes de la Comunidad de Madrid.

Estos galardones reconocen la labor de autores, profesionales e instituciones que están desarrollando acciones significativas en la promoción de la lectura y del libro en todos los ámbitos, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En concreto, el Premio al Fomento de la Lectura en Bibliotecas Públicas será para la Biblioteca Jaume Fuster (Barcelona) por su papel como centro cultural de referencia en el barrio de Gràcia, donde en sus veinte años de trayectoria ha impulsado la lectura como herramienta de inclusión social y diálogo.

El Premio LIBER "Boixareu Ginesta" al Librero del Año recaerá en la Librería Serendipia (Ciudad Real). Abierta desde 2013, se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad lectora de Ciudad Real, además de contar con una intensa agenda cultural.

Antonio Martínez Asensio, periodista cultural y escritor, recibirá el Premio al Fomento de la Lectura en Medios de Comunicación por su labor de divulgación a través del programa Un libro, una hora de la Cadena Ser.

El Premio a la Mejor Adaptación Audiovisual será para la película 'Pedro Páramo' (Netflix), dirigida por Rodrigo Prieto y con guion del español Mateo Gil, por saber trasladar de forma tan brillante a la pequeña pantalla, el universo literario de Comala.

La escritora y periodista madrileña Rosa Montero recibirá el Premio a la autora iberoamericana más destacada por una extensa y diversa trayectoria literaria, con obras que han conectado con lectores de todas las generaciones y que combinan ficción, memoria y reflexión sobre la vida.

Además, el homenaje de LIBER recaerá este año en los editores valencianos en la persona de África Ramírez Olmos, expresidenta de la Associació d'Editorials del País Valencià por su liderazgo y compromiso en momentos especialmente difíciles, como la dana o la pandemia Covid-19.