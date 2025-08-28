Rosa Montero recibe el Premio Liber 2025 a la autora hispanoamericana más destacada

Archivo - La escritora, periodista, y premio nacional de las Letras, Rosa Montero, posa para Europa Press durante la presentación de su nueva novela 'Animales difíciles', en la Biblioteca del Retiro, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). ‘Animales d - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS)

La autora Rosa Montero ha sido galardonada con el Premio LIBER 2025, concedido por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso cultural.

El galardón se le entregará a la escritora el próximo 8 de octubre en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, en el marco de la Feria Internacional del Libro (LIBER).

Rosa Montero, nacida en Madrid en 1951, sintió desde muy joven pasión por la lectura y la escritura. Estudió Psicología y Periodismo y durante años combinó su trabajo como periodista, primero en 'Pueblo' y más tarde como redactora jefa del suplemento dominical de 'El País', con su carrera literaria.

"A lo largo de los años, y a través de numerosos libros publicados, ha construido una obra única y diversa en la que describe de manera concreta y, en ocasiones, muy sensible la realidad social y personal de sus personajes. Montero ha desarrollado una extensa y extraordinaria producción literaria, que explora grandes temas universales como el amor, la muerte, la locura, el tiempo, la identidad, el poder y la creación. Su narrativa, que a menudo mezcla géneros, entre el ensayo, la autobiografía, la ciencia ficción o la novela histórica, posee una mirada siempre empática hacia lo humano", razona FGEE en un comunicado.

Entre sus obras más destacadas se encuentran 'Te trataré como a una reina' (1983), 'La hija del caníbal' (1997, Premio Primavera de Novela), 'La loca de la casa' (2003, Premio Qué Leer y Grinzane Cavour), 'La ridícula idea de no volver a verte' (2013), 'El peso del corazón' (2015), 'Los tiempos del odio' (2018) o 'El peligro de estar cuerda' (2022), donde indaga en la relación entre la creatividad y la salud mental, en la que mezcla autobiografía, análisis literario y mirada social. Su última obra publicada es 'Animales difíciles' (2025).

Como periodista, ha sido galardonada con premios como el Manuel del Arco, el Premio Nacional de Periodismo o el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid. En su papel de escritora, ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras Españolas (2017), el Premio José Luis Sampedro, el Premio Mandarache, el Premio Grinzane Cavour y el Premio Internacional Columnistas del Mundo, entre muchos otros.

Precisamente, durante la Liber también se otorgarán el premio LIBER a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, que este año ha recaído en la película 'Pedro Páramo'; el premio LIBER al fomento de la lectura en Medios de Comunicación, al divulgador y periodista Antonio Martínez Asensio; el premio 'Boixareu Ginesta' al librero del año, a la librería Serendipia de Ciudad Real; y el premio LIBER al fomento de la lectura a bibliotecas abiertas al público, a la biblioteca 'Jaume Fuster' de Barcelona.