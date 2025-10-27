El Salón C&R lanza una iniciativa para acercar a futuros profesionales al sector de la climatización

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración (C&R), organizado por Ifema Madrid del 18 al 20 de noviembre de 2025, ha lanzado la iniciativa Nuevos Talentos para acercar a futuros profesionales al sector.

Así, se quiere dar continuidad al compromiso de la pasada edición con la formación y la captación de talento en el ámbito de las instalaciones térmicas y fortalecer los vínculos entre el mundo empresarial y el educativo, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La coincidencia de celebración de C&R con Genera y Matelec ampliará la experiencia de los participantes, ofreciendo una visión transversal del ecosistema energético y de las instalaciones.

En este contexto, C&R invita a los centros de formación profesional e instituciones educativas relacionadas con estos sectores profesionales a incluir la asistencia a la feria dentro de su programa de actividades, permitiendo a docentes y estudiantes descubrir las innovaciones del sector HVACR y demostraciones técnicas, talleres y encuentros organizados por empresas y entidades comprometidas con formación y el empleo.

El objetivo de Nuevos Talentos es mostrar las oportunidades profesionales que ofrece una industria en plena transformación hacia la eficiencia energética, la digitalización y la sostenibilidad.

La agenda formativa de C&R 2025 se completa con el Taller TAC y el Taller de Refrigeración, así como aquellas empresas expositoras que se sumen a la iniciativa, dando visibilidad a sus programas de formación y captación de talento, que se integran en el programa oficial de la iniciativa y se difundirán en la e-guía dirigida a estudiantes y centros.

Nuevos Talentos busca consolidarse como "un espacio de encuentro entre formación, innovación y empleo, promoviendo el relevo generacional y ofreciendo a los futuros profesionales la posibilidad de explorar sus opciones de desarrollo en climatización, refrigeración e instalaciones térmicas".